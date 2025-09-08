Almeida, a pulso con Maroto, Smith y Rubiño: "¿Hasta dónde alcanza su amargura porque los madrileños no les votan?"

El Debate del estado de la Ciudad ha vuelto a sacar a relucir lo habitual de cada pleno del curso anterior: descalificaciones, reproches repetidos y una oposición instalada en la misma retahíla de críticas de siempre. Frente a ese guion previsible, José Luis Martínez-Almeida ha vuelto a marcar el ritmo. Durante poco más de una hora, ha centrado su discurso en cifras, cifras y más cifras, con pocos anuncios —como ya había adelantado la pasada semana— pero una ambiciosa visión de futuro para situar Madrid "en la élite de las capitales".

Desde el Palacio de Cibeles, Almeida ha presentado a la ciudad como "la locomotora económica de España", "un símbolo de libertad" y "faro de esperanza". Su idea para lo que queda de legislatura, ha asegurado, "ya no es solo retener el talento", sino que Madrid "marque el ritmo de las soluciones al resto de grandes capitales".

Lo hará, ha aclarado, a través de tres ejes: el crecimiento económico, la calidad de vida y la libertad de pensamiento "en un mundo donde cada vez se construyen más muros". En su repaso de Gobierno, ha subrayado una rebaja fiscal de 200 millones de euros, ha recordado que la ciudad lleva tres años cumpliendo los límites europeos de calidad del aire y ha reivindicado que tiene "el mayor arbolado per cápita de Europa".

En materia de vivienda, Almeida ha defendido que Madrid "será la primera ciudad de construcción de vivienda asequible de la próxima época". Ha asegurado que "nunca ha sido tan fácil administrativamente ni tan barato fiscalmente construir vivienda" gracias al desbloqueo urbanístico. En total, ha resaltado que ya se han desbloqueado 90.000 viviendas, que están en marcha otras 80.000 y que actualmente se están construyendo 9.000 en la capital.

"Estamos ante una oportunidad histórica", ha dicho, defendiendo que aquí "no habrá cultura de cancelación" y sí una "sociedad más abierta, más vibrante y más próspera". Mas aún, ha resaltado, en un momento de erosión democrática por parte de "los enemigos de la Constitución".

Tras su primera intervención, han llegado los turnos de Vox, PSOE y Más Madrid. Las tres formaciones, a través de sus portavoces Javier Ortega Smith, Reyes Maroto y Eduardo Rubiño, han coincidido en varias bazas: la tasa de basuras —impuesta por Pedro Sánchez a los Ayuntamientos—; los problemas de movilidad por las grandes obras ya en marcha; la vivienda o incluso —en el caso de Maroto y Rubiño— la situación en Gaza.

"El mismo discurso de hace 30 años", ha reaccionado Almeida. "¿Hasta dónde alcanza su tristeza, su amargura, su resentimiento, porque los madrileños no les votan voluntariamente? ¿Hasta dónde va a llegar esa soberbia de entender que los madrileños votan mal porque no les votan a ustedes?", ha comenzado el alcalde en respuesta a unas intervenciones que ha calificado de "fallidas".

A Smith

A Ortega Smith le ha situado junto a la izquierda al reprocharle que su partido "comparte la misma superioridad moral" que ellos. Además, en relación a las críticas en seguridad ciudadana que el de Vox había utilizado en su turno, Almeida le ha preguntado si "se va a manifestar en todas las agresiones sexuales o solo cuando haya un mena implicado". "Aquí los delitos los cometen todos", ha sentenciado el alcalde.

También ha recordado la contradicción de la formación de Abascal respecto al "tasazo" de basuras: denuncian la de Madrid mientras la aprueban en los municipios que gobiernan. "Y usted podrá decirme, son gobiernos de coalición. Entonces, ¿por qué lo han aprobado en dos municipios en los que ustedes gobiernan solos? Caudete y Náquera", le ha lanzado.

"Usted es el cargo público de este Ayuntamiento que más dinero gana con diferencia al acabar el año porque tiene dos retribuciones. El que vino a acabar con los chiringuitos, el de los principios", ha ironizado Almeida, que ha destacado como, a pesar de eso, "los madrileños le dieron la espalda en las urnas". "¿No muestra usted, igual que la izquierda, su rencor hacia los madrileños diciendo que han votado mal?".

Sobre el apodo de "Pinocho" que Smith le había dirigido un rato antes, Almeida ha vacilado con que "debe ser deprimente, señor Ortega, querer haber sido el vicealcalde de un mentiroso".

A Maroto

El turno más ácido lo ha reservado para Reyes Maroto. A la portavoz socialista le ha exigido un compromiso claro: "¿Se compromete a que el Gobierno no va a vender una sola parcela en la Operación Campamento?". Ha recordado además que en el propio Ministerio de Vivienda hablan de "negocio" en torno al suelo público.

En referencia a su discurso, le ha acusado de preocuparse más por el futuro político del alcalde que por los problemas de los madrileños. Aún así, Almeida se ha mostrado tranquilo porque, a diferencia de Maroto, "no tendré que mandar un WhatsApp a Aldama pidiéndole ayuda para ser candidato". "Por cierto, ha acabado diciendo que hay programa, ilusión, y ganas en el PSOE. ¿Sabe lo que no tiene? Candidata".

También ha desnudado punto por punto las críticas que la exministra había hecho. Sobre el tráfico de este lunes, ha recordado que los datos muestran una disminución del 2,7% respecto al lunes anterior y un aumento en el uso del transporte público, y ha señalado que las mayores retenciones se han producido en la M-40, cuya titularidad corresponde a Óscar Puente, no al Ayuntamiento.

Sobre la tasa de basuras, ha sido aún más claro: "Si quiere usted, salimos de este debate y vamos juntos al Ministerio de Hacienda y le pedimos a María Jesús Montero que derogue la tasa de basuras. ¿No se queja usted del bloqueo institucional al Grupo Municipal Socialista?".

En cuanto a los árboles, Almeida ha confesado que la Moncloa le ha solicitado la autorización para talar 20 árboles. "¿Qué hacemos? ¿Autorizamos esa petición o no, señora Maroto? Voy a hacer lo que usted me diga", ha retado. Con respecto al modelo de gestión de infraestructuras deportivas —otra denuncia de Maroto— ha comparado Madrid con Barcelona, señalando que mientras allí el 75% de las instalaciones están en gestión indirecta, en Madrid solo el 15%.

A Rubiño

Sobre el "totum revolutum" de Eduardo Rubiño, Almeida ha criticado su "discurso complicado de seguir", por haber mezclado, en su opinión, todo tipo de argumentación genérica. Frente a las acusaciones de Más Madrid, el alcalde ha defendido su presencia en los diferentes distritos, señalando que en el último año los ha visitado 79 veces frente a las 33 de su portavoz, Rita Maestre.

De los pisos turísticos, el del PP ha recordado que fue la normativa del Gobierno anterior de la oposición la que permitió que se "desbocaran masivamente", y que "solo ha sido nuestra acción" la que ha logrado revertirlo. "Han hecho el ridículo más espantoso que se puede hacer yendo a denunciar a la Fiscalía y que la Fiscalía les diga que todo lo que ha hecho el Ayuntamiento está bien hecho", ha añadido. Además, ha rebatido que la ciudad esté "en venta" y ha recordado a Rubiño que la tala de árboles excesiva correspondió precisamente al último mandato de su partido.

A Rubiño le ha reprendido también por "manipular" unas declaraciones sobre fosas comunes para seguidamente centrar el foco en la reunión de Más Madrid con Bildu. "Eso es lo verdaderamente insultante. Que la capital más castigada por el terrorismo, que la ciudad con mayor número de asesinatos de ETA después de San Sebastián, tenga que ver como la principal fuerza de la oposición sube a rendir pleitesía a Arnaldo Otegi".

Con todo eso, Almeida ha señalado que MM ha perdido "el respeto" que había ganado con Manuela Carmena y "la capacidad de engañar" que tuvo con Íñigo Errejón, concluyendo que, por esa razón, "este es su final".