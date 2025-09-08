El PP de Ayuso, en shock con Sánchez: "Ha dicho que España no puede frenar a Israel porque no tiene bombas nucleares"

La habitual rueda de prensa de los lunes de los portavoces parlamentarios en la Asamblea de Madrid estuvo precedida hoy por la declaración que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofreció desde el Palacio de la Moncloa para anunciar medidas contra Israel.

"España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí, pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo", afirmó el jefe del Ejecutivo en una dura intervención sin preguntas de la prensa.

Es esta aseveración de Sánchez la que dejó perplejo al PP presidido por Isabel Díaz Ayuso. "Y si las tuviera – las bombas nucleares-, ¿qué? ¿Cuál era la idea? ¿Una bomba nuclear en Tel Aviv?", preguntó asombrado su portavoz Carlos Díaz Pache, que tachó de "repugnante" la declaración "antisemita" del presidente. "Una vez más deja a España por los suelos y la arrastra a la exclusión internacional".

En este punto, Díaz-Pache señaló que el Gobierno de Sánchez "ya es socio colaborador" de la narcodictadura venezolana, es "aliado" de las mafias que trafican con personas por la política de abandono de las fronteras y ahora también "se alía con el terrorismo de Hamás" en lugar de respaldar la lucha contra el terrorismo que está llevando a cabo el Estado democrático de Israel. De ahí el aislamiento internacional que sufre España.

Asimismo, Pache lamentó que durante su alocución desde Moncloa, Sánchez no mencionó a los 40 rehenes que permanecen secuestrados y que desde hace 700 días están siendo torturados en los túneles construidos por Hamás "con el dinero que reciben, entre otros, probablemente desde España". "¿Cómo se financia Hamás y de qué lado está España?", preguntó también.

Para el portavoz parlamentario de los populares madrileños, lo de hoy es una "nueva cortina de humo antisemita" para tapar la declaración de la fontanera del PSOE, Leire Díez, en el Senado, para tapar que la mujer del presidente se lucraba del "repugnante negocio de la prostitución" y que ella en persona pagaba con dinero negro los anuncios del local de su familia donde se ejercía la prostitución. Para tapar, en definitiva, que "su carrera política se basa en lo más sórdido de la sociedad: prostitución, corrupción, dinero negro".

En el extremo opuesto se situó la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, quien no ocultó su satisfacción por las palabras del presidente del Gobierno, a pesar de que Sánchez no ha decretado la ruptura de relaciones con Israel como exigían partidos como Sumar y Podemos. "Es un paso en la buena dirección y estamos especialmente orgullosos de que haya adoptado la prohibición de comerciar con los asentamientos ilegales".

"Hay que seguir la senda del boicot y las sanciones sin esperar a que otros se muevan, tal y como nos enseña la sociedad civil española", dijo Bergeot un día después de que un manifestante propalestino provocara la caída de Javi Romo en la Vuelta Ciclista.

Sobre este asunto se pronunció a través de las redes sociales la presidenta madrileña. "El boicot antisemita empieza siempre por los deportes y en la educación, que son los ámbitos de convivencia que no deberían estar politizados. Y cuestan vidas. Ha de pararse ya o lo pagaremos todos", afirmó tajante Isabel Díaz Ayuso, lo que ha despertado las críticas de la izquierda madrileña.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.