Nacho Cano se querella contra la jueza que le investigó por 'Malinche' por su "notoria" parcialidad

El productor musical Nacho Cano ha presentado una querella contra la jueza Inmaculada Iglesias por la presunta comisión de un delito de prevaricación en relación a la instrucción de la investigación que dirigió contra el productor musical por supuestas irregularidades en su espectáculo 'Malinche'.

Se trataba de una querella anunciada por el propio Nacho Cano, y que llega derivada del archivo de la causa por parte de la Audiencia Provincial de Madrid al no ver indicios de delito. De esta manera, el productor denuncia la presunta prevaricación de la juez que le investigó.

La defensa de Nacho Cano ha destacado que la magistrada, que se ha jubilado en agosto al cumplir 65 años, mantuvo actuaciones "arbitrarias" y no respetó los derechos del investigado. Los abogados dicen que, de hecho, María Inmaculada Iglesias "optó por acordar una serie de diligencias innecesarias e impertinentes con el único propósito de alargar una instrucción" y mantener imputado a Cano, "sufriendo la condena social de la conocida 'pena del banquillo' con los daños morales y desprestigio que ello ocasiona".

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya rechazó en diciembre de 2024 una denuncia que interpuso Nacho Cano contra la juez por irregularidades en la instrucción, al estimar los jueces del alto tribunal que no cumplía los requisitos legales y además no se apreciaba el delito denunciado.