Protestas ecologistas y por Gaza amenazan la llegada a Madrid de la Vuelta a España

La Vuelta Ciclista encara este fin de semana sus dos últimas etapas en la Comunidad de Madrid. Las citas llegan acompañadas de protestas convocadas por grupos ecologistas y bajo la sombra de posibles movilizaciones por Gaza.

Los primeros en mover ficha han sido Ecologistas en Acción Sierras, que han convocado para este sábado una concentración contra la subida a la Bola del Mundo, coincidiendo con el final de la vigésima etapa. Consideran que la autorización de la CAM incumple el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, al no tratarse de un núcleo urbano. En un comunicado, denuncian una "grave irresponsabilidad institucional y dejación de funciones" y hablan incluso de "negacionismo ante la crisis ecológica".

La concentración, comunicada a la Delegación del Gobierno, tendrá lugar de 16 a 18 horas en la zona de taquillas del Puerto de Navacerrada, con previa caminata incluida desde Cercedilla por la falta de trenes y los cortes de carreteras.

Además de la convocatoria, los ecologistas han registrado un escrito ante el Organismo Autónomo de Parques Nacionales en el que reclaman la suspensión del final de la etapa. Alegan que la Comunidad no ha respondido a tiempo a la solicitud formal presentada hace más de un mes, en la que pedían un informe sobre las posibles consecuencias de la prueba en dicho espacio. A su juicio, con este silencio se han incumplido los plazos legales y se ha dejado en segundo plano la protección "de un enclave de alta montaña de gran valor ecológico".

Sin embargo, fuentes de la Consejería de Medio Ambiente han aclarado que el permiso se concedió tras un informe técnico "favorable" que descarta cualquier tipo de riesgo para flora y fauna. Además, subrayan que la etapa es una "oportunidad para dar a conocer este maravilloso entorno natural" y que la carrera será "un escaparate perfecto".

Y no solo los ecologistas amenazan con alterar la tranquilidad de la Vuelta: José Luis Martínez-Almeida ha querido anticiparse este martes a posibles manifestaciones por Gaza durante la etapa final del domingo, que recorrerá las calles de la capital. En una entrevista en Onda Madrid, el alcalde ha advertido que, aunque "no denunciará las protestas legítimas", se evitará que estas deriven en disturbios como ya ocurrió en Bilbao.

"Las protestas nunca deben derivar ni en violencia ni en poner en peligro la vida y la integridad física de los corredores, de los equipos técnicos", ha señalado Almeida para después añadir: "Por cierto, disturbios de los que digamos que en otros tiempos no condenaban a ETA, pero en fin lo que son las vueltas que da la vida".

Aunque asegura estar dispuesto a poner todos los medios para que la fiesta ciclista no se vea empañada, dice el alcalde que liderar este dispositivo le corresponde a la Delegación del Gobierno "que es quien tiene las competencias en materia de garantía de seguridad".

Confía así en que sea el delegado del Gobierno, Francisco Martín, quien concrete el plan y se ponga en contacto con el Consistorio durante esta semana. Aun así, ha dejado claro que "nos tendrán enfrente, con la Policía Municipal presta y dispuesta a restablecer de inmediato cualquier conato de disturbio".