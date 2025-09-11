Ayuso se sitúa como alternativa a Sánchez y anuncia su "oposición frontal a todo lo que suponga pasar a una autocracia"

La presidenta de la Comunidad de Madrid inauguró este jueves el nuevo curso político en la Asamblea con la cita parlamentaria más importante del año: el Debate sobre el estado de la región. Una cita que se prolongará hasta este viernes con la respuesta de los grupos de la oposición.

A primera hora, minutos antes de que arrancara la sesión, Isabel Díaz Ayuso reunió a su grupo parlamentario. En dicho encuentro, advirtió a los populares de que España vive "una situación inédita", con "un Gobierno al choque, que necesita ir al desprestigio". Frente a ello, la presidenta puso en valor el momento que vive Madrid, con "un proyecto consolidado y en plena forma", por lo que instó a sus diputados a seguir demostrándole a los madrileños "por qué nos siguen votando, por qué nos dan su confianza, darles la tranquilidad de que somos un Gobierno al servicio de todos y contrapeso a los desmanes" del Ejecutivo central.

Es fue la idea sobre la que pivotó después su intervención en la Cámara de Vallecas. Ayuso se situó como alternativa a Pedro Sánchez. "España sufre un Gobierno incapaz de aprobar en el Congreso ninguna ley que no le venga impuesta por los enemigos que siempre la han atacado, con un presidente del Ejecutivo dispuesto a someterse a todo", mientras que el Parlamento madrileño, gracias a la mayoría absoluta del PP, ha sacado adelante 18 leyes así como unos Presupuestos.

"Nosotros sí somos un Gobierno transparente", dijo también la presidenta, que explicó que tanto ella como sus consejeros contestan a las preguntas e interpelaciones de la oposición así como a los medios de comunicación. Además, Ayuso resaltó que el programa electoral con el que concurrió a las pasadas elecciones está prácticamente ejecutado. "En el Gobierno central, por el contrario, se suceden los incumplimientos de todo aquello que se prometió. Al contrario: nada de lo que se hace se contó honestamente ante ningún elector", afirmó haciendo así referencia a la amnistía o a la llamada condonación de la deuda.

También, a diferencia de la Asamblea, el Congreso no acoge un Debate sobre el estado de la Nación desde julio de 2022, el "único al que se ha enfrentado Pedro Sánchez en sus siete años como presidente del Gobierno". Y es que las diferencias son muchas y "abismales". "Respeto por las instituciones; por la democracia representativa, el debate y la rendición de cuentas; vocación de servicio público frente a la ideología; estabilidad en el Consejo de Gobierno frente a un baile continuo entre los portadores de las carteras ministeriales; rigor presupuestario frente al descontrol; un Metro de Madrid que alcanza su mejor valoración de la historia frente a los trenes averiados en mitad del campo a 40 grados…". "La lista de diferencias es interminable", zanjó.

"Todo el mundo confía en lo que va a hacer el Gobierno de la Comunidad de Madrid, sin sobresaltos. La receta del éxito de Madrid es la misma desde hace años. La gran pregunta es qué barbaridades va a poner en marcha el gobierno de la Nación en los próximos meses, y qué vamos a hacer nosotros para que afecten lo menos posible a los madrileños y al resto de españoles", dijo.

"Abismo sin precedentes en democracia"

En este punto, Ayuso arremetió duramente contra Pedro Sánchez, quien "no tiene más proyecto que sobrevivir en La Moncloa" al precio que sea. Así, "España se está asomando a un abismo sin precedentes en nuestra democracia". Y es que nunca antes dictaban las leyes quienes tienen por "único objetivo romper España"; el Gobierno no "atacaba públicamente al poder judicial"; el presidente del Gobierno "no colocaba activistas" en los principales puestos de empresas públicas, apartando a los mejores, ni en los consejos de administración de las privadas; "nunca el fiscal general del Estado había estado procesado y mucho menos, como tampoco había ocurrido nunca en la Historia en Europa, por incumplir las leyes que juró proteger, al servicio del Gobierno en contra de rivales políticos". En definitiva, "nunca en democracia se había levantado un muro entre españoles desde La Moncloa".

Ayuso recordó los casos de corrupción que asedian al presidente, que "se reía en televisión del número de delitos a los que se enfrenta su mujer pero resulta que Begoña Gómez declaró ayer ante la justicia y arrastra 5 imputaciones; José Luis Ábalos espera un calvario judicial y Santos Cerdán, el último secretario de organización del PSOE, está en la cárcel de Soto del Real". Esta es la "magnitud de la situación" mientras Sánchez "está intentando institucionalizar y dejar impune la corrupción en España", indultando a los responsables del "mayor caso de corrupción hasta la fecha", los ERE de Andalucía, "va camino de hacerlo con Puigdemont", que también está pendiente de procesamiento por malversación, y "guarda el as en la manga para sus amigos del Peugeot".

Estrategia contra la condonación de la deuda

Pero fue la condonación de la deuda la que centró gran parte de la crítica de Ayuso durante su intervención. Sánchez "ahora nos tiende una triple trampa: la de la mal llamada quita de la deuda, el permitir por la puerta de atrás una Hacienda catalana y el cupo catalán, y el querer enfrentarnos a las comunidades de diferente signo político, queriendo comprarnos", alertó. "Hoy por hoy, nada amenaza con ser más dañino para la Comunidad de Madrid y para toda España que la puesta en marcha del cupo catalán y la condonación de la deuda", que conllevaría unas "pérdidas insostenibles" para los madrileños.

En este punto, la presidenta madrileña reveló la estrategia que su gobierno pondrá en marcha para denunciar esta nueva concesión al independentismo: se evaluará y difundirá el coste real y concreto que esta medida acarrea (cuántas becas, cuántas plazas de dependencia, cuántos médicos o profesores quedan comprometidos en Madrid); se instará a cada grupo político y cada diputado a que diga con quién está, a quién defiende y a qué precio; se instará también a toda la sociedad, a cada institución, desde los sindicatos, a los rectores, a los colegios profesionales, o a las empresas, a que evalúen el coste, lo difundan y tomen partido por la defensa de lo que es de todos.

"Y no se olvide: están haciendo imposible otro 155 cuando haga falta. Esto es una mutación constitucional por la puerta de atrás", advirtió. Así las cosas, Ayuso anunció que la Comunidad de Madrid, "por responsabilidad y por respeto a la verdad", no va a solicitar la mal llamada quita de deuda autonómica y usará "todas las herramientas" para que esta normativa "ilegal" "engorde el listado de fracasos de Pedro Sánchez".

La jefa del Ejecutivo regional detalló también, en esta primera jornada del Debate del estado de la región, las principales respuestas de su Gobierno ante las medidas ideológicas del Ejecutivo central que supongan "pasar de una democracia liberal a una autocracia del siglo XXI": "No vamos a dejar deudas que pagar; no vamos a permitir que salga del bolsillo de los madrileños los privilegios de los políticos independentistas ni de nadie; estamos en contra de una reducción de jornada laboral que se hace a espaldas de las empresas que arriesgan todo su patrimonio familiar para crear empleos; estamos en contra de tratar a las personas que llegan a España huyendo de la pobreza o de la muerte como si fueran muebles. No admitimos su reparto indiscriminado bajo criterios políticos. Acoger significa conocer las circunstancias personales de cada uno, atender las necesidades básicas que necesiten y darles oportunidades para llevar las riendas de sus vidas. Siempre dentro de la ley y un orden, como todo lo que funciona", dijo sobre la inmigración; "nos opondremos a todas y cada una de las leyes que se dicten bajo la ideología y atenten contra los madrileños, como la Ley de Vivienda o la del Sólo sí es sí; nos oponemos frontalmente a reescribir la Historia bajo los intereses partidistas del Gobierno; no vamos a permitir que ensucien el buen nombre e instrumentalice de la Real Casa de Correos; nos opondremos a cualquier ataque contra la propiedad privada, que nadie cuente con que nuestro gobierno facilite lo más mínimo la ocupación ilegal de viviendas, o la inquiocupación bajo ningún pretexto; en definitiva, todo lo que suponga pasar de una democracia liberal a una autocracia del siglo XXI tendrá la oposición frontal del Gobierno de la Comunidad de Madrid".

