Cuando la pandemia de Covid-19 explotó con fuerza en España, allá por marzo de 2020, la presidenta de la Comunidad de Madrid fue la primera en decretar, por ejemplo, el cierre de los centros escolares. Ya, durante la desescalada, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso –con el doctor Antonio Zapatero al frente– procuró conjugar vida y economía para poder lograr una pronta recuperación. Este exitoso modelo fue reconocido internacionalmente, con premios e invitaciones a conferencias.

Ahora la presidenta madrileña quiere volver a tomar la delantera y así lo comunicará este jueves en la cita parlamentaria más importante del año, el Debate sobre el estado de la región, que se prologará hasta este viernes. Tal y como ha podido conocer Libertad Digital, durante la jornada de hoy, Ayuso anunciará un plan de preparación y respuesta frente a amenazas de salud pública para su vigilancia y prevención en el que se incluirá la planificación de las medidas a adoptar en caso de producirse acontecimientos como la pandemia de covid-19.

Esta iniciativa verá la luz este próximo otoño, y permitirá la evaluación particular de cada riesgo, ya sea de origen biológico, alimentario, zoonótico (contagiado por animales), químico, ambiental, intencionado (bioterrorismo) o desconocido, y podrá ser adaptado de manera específica en función del origen de la amenaza y el modo de transmisión.

Gracias a esta herramienta de evaluación y respuesta, el Gobierno regional se anticipa a posibles situaciones que exijan mitigar eficazmente una hipotética crisis sanitaria, como pueden ser el resurgimiento de enfermedades que se creían ya controladas, la aparición de nuevos patógenos u otros incidentes que comprometan la seguridad sanitaria.

El plan se sustenta en la coordinación de actuaciones por parte de todos los agentes implicados, como la activación del Sistema de Alerta Rápida en Salud Pública (SARSP), y la conexión con el Plan Territorial de Protección Civil (PLATERCAM, 2019) y el Plan Operativo de Respuesta de la Consejería de Sanidad para limitar el impacto negativo en la salud de la población y restablecer la normalidad.

En este sentido, cabe señalar que la Comunidad de Madrid está actualmente trabajando en el Anteproyecto de Ley de Salud Pública regional que busca reforzar el papel en este ámbito mejorando el aspecto competencial y generando un clima de confianza entre la población. La normativa se encuentra en fase de consulta pública y está previsto que se apruebe este próximo 2026.

