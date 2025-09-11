Furia en la oposición por el discurso de Ayuso: "No tiene salida, 'game over', se acabó"

Entre "decepcionante", "equivocada de casa" o "vendiendo la Sanidad", los portavoces de PSOE, Más Madrid y Vox han querido echar por tierra el discurso con el que Isabel Díaz Ayuso ha arrancado y cerrado la primera jornada del Debate sobre el estado de la región.

Justo antes del inicio de la sesión, Óscar López ya había exigido la dimisión de Ayuso por "beneficiarse a título lucrativo" del "presunto delito" fiscal de su novio, Alberto González Amador. "No puede pedir que los demás paguen impuestos quien está defendiendo a quien no paga impuestos y utiliza facturas falsas para no pagar impuestos, para defraudar", había afirmado el ministro y secretario general del PSOE-M, ausente en la Asamblea, para rematar que el único anuncio que debía hacer la mandataria es el de su salida: "No tiene otra, ‘game over’, se acabó".

Pero —para disgusto de López— nada en el discurso de Ayuso ha tenido que ver con eso. Durante más de dos horas, Ayuso ha regado la Asamblea con un repaso de lo hecho hasta ahora en su legislatura y lo previsto para los próximos doce meses. Lo ha expuesto, en todo momento, retratando lo que diferencia su Ejecutivo al Gobierno "desastre" de Pedro Sánchez, al que acusa de estar llevando a "España a un abismo sin precedentes".

Tras su cierre, en el que Ayuso ha mostrado su disposición a escuchar a la oposición este viernes en la segunda vuelta del Debate, la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, ha tachado su intervención de "decepcionante" y ha insistido en la petición de dimisión que ya había hecho su compañero de partido. Según la socialista, la presidenta se encuentra en un "círculo virtuoso del que no tiene salida" por el caso de su pareja, que "multiplica por siete las ganancias con la contratista mayoritario de la Comunidad de Madrid".

A su juicio, la líder regional "se ha equivocado de casa" al hablar de "corrupción" en el Ejecutivo central. "Lo que ha sido salvaje es el intento de utilización de la presidenta de la Comunidad de Madrid de esta institución para ponerla al servicio de la defensa de su pareja para poder salir de rositas", ha proseguido.

Para el PSOE de Madrid, las medidas anunciadas por el Gobierno autonómico son una "ocurrencia" y una "aberración". Entre ellas, dicen, la de permitir que maestros jubilados o estudiantes avanzados impartan clases de matemáticas —profesores que los socialistas han calificado de "low cost"—.

A Más Madrid tampoco parece haberle sido suficiente lo de Ayuso: su portavoz, Manuela Bergerot, ha denunciado que lo expuesto por la presidenta de la CAM refleja únicamente un proyecto de "malestar y desigualdad". Critica la portavoz que no exista "una sola solución que vaya a mejorar la vida de los madrileños"; ni para los bomberos forestales; ni para el "caos" de las obras en la A5; ni para los cortes en la Línea 6 de Metro.

Bergerot también ha juzgado a la mandataria por lo que no ha mencionado: el caso de presunto fraude fiscal de su pareja. Sobre esto, ha apostillado que Ayuso está "vendiendo la Sanidad de todos los madrileños": "Está clarísimo que la señora Ayuso y el señor Alberto Quirón son una sociedad con ánimo de lucro porque están ahí para pegarse la vidorra y ahí está de muestra esos deportivos, ese ático y esos viajes".

En esta línea, Vox ha considerado que la presidenta ha dedicado muy poco tiempo a los "problemas reales" de los madrileños. A través de su portavoz, Isabel Pérez Moñino, subrayan que solo ha hablado "dos minutos y medio" de temas de inmigración y seguridad en una sesión que ha durado más de dos horas. Según la formación, Ayuso se ha centrado en presentar "su programa electoral totalmente incumplido como si el Partido Popular no llevara gobernando años en nuestra región".

Unas afirmaciones que no casan con las de la propia Ayuso, que ha defendido este viernes cómo su Gobierno ha ejecutado "el 95,6% del programa electoral". Precisamente sobre inmigración, la presidenta de la Comunidad ha denunciado la política "sin planificación" de Sánchez con la "inmigración masiva e ilegal" asegurando que "a estas alturas es evidente que sabe el daño que está provocando".