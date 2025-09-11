Más Madrid reaviva la guerra de banderas con Almeida y planta la de Palestina: "Sí, es un genocidio"

Más Madrid ha vuelto a convertir los balcones del Edificio de Grupos Municipales en escaparate político con el despliegue este jueves de banderas palestinas y dos pancartas que rezan "Sí, es un genocidio" y "Stop al genocidio en Gaza, Palestina libre". La primera de ellas dirigida expresamente a José Luis Martínez-Almeida, después de que este afirmase el pasado lunes que "no hay un genocidio" en Gaza.

El gesto, que la formación justifica como una "muestra de solidaridad" con Palestina, coincide con la llegada a Madrid de la Vuelta Ciclista a España. Más Madrid no acudirá a la cita y ha mostrado su apoyo expreso a los manifestantes propalestinos que amenazan con interferir en la competición.

Desde el Ayuntamiento de Madrid, a través de su vicealcaldesa Inma Sanz, confirman que el movimiento ya se está "estudiando jurídicamente" por la presidencia del Pleno. "No me parece un camino adecuado, se podrían poner pancartas de mucho tipo por parte de todos los grupos municipales y no me parece que sea la manera", ha opinado la portavoz municipal.

Sin embargo, sí ha sentenciado que lo preocupante está en el efecto de los llamamientos a la protesta —"incluso por parte de ministros del Gobierno de España"—: "Voy a ser muy contundente exigiendo responsabilidad a los grupos municipales de lo que pueda ocurrir el domingo en Madrid. Algunos llamamientos prácticamente antisistema son muy peligrosos y desde luego vamos a exigir responsabilidades", ha aegurado.

Desde el Ayuntamiento recalcan que lo que no es "legal" es "hacer llamamientos a boicots" y apelan a la responsabilidad de "todos y cada uno de los concejales" para medir sus palabras. "Las protestas pacíficas son respetables; los delitos, por su puesto, hay que reprimirlos", ha respondido.

Por su parte, los concejales de Más Madrid han coreado lemas como "Que viva la lucha del pueblo palestino" o "Free Palestine" desde los balcones del edificio. Su portavoz en funciones, Eduardo Rubiño, ha acusado al alcalde de querer "reprimir las protestas pacíficas" y ha denunciado "un asesinato sistemático de niños" en Gaza.

En esta línea, llaman a la movilización ciudadana en las etapas finales de la Vuelta, en las que han rechazado participar institucionalmente en señal de "protesta y repulsa". Además, han anunciado que han iniciado una recogida de firmas para pedir la exclusión del equipo de Israel de la Vuelta ciclista —con "más de 10.000 apoyos" ya recabados— que prevén trasladar a los organizadores de la carrera. "Queríamos sumarnos a estas protestas y acompañaremos las distintas movilizaciones durante el fin de semana", han confirmado.

Más Madrid ya protagonizó otros episodios similares hace unos meses al colgar en los mismos balcones la bandera LGTBI. Recordando cómo por aquel entonces ya desafiaron la orden de retirada de la Presidencia del Pleno, Rubiño ha sido contundente al advertir que "vamos a mantener con absoluta firmeza nuestro derecho a expresar una posición que es un clamor".