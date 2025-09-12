Después de meses de dudas tras su paternidad y de una oposición que ha insistido en conocer su futuro político, José Luis Martínez-Almeida ha confirmado su intención de presentarse a las elecciones municipales de 2027 para revalidar su cargo. De hecho, el alcalde ha matizado que esta decisión está supeditada a una sola condición: "Tener el compromiso y la ilusión intacta".

El alcalde ha asegurado que no se presentará "simplemente porque puede que gane", sino porque su vocación es "servir a los madrileños con toda la pasión". Aunque su intención es concurrir a los comicios, dice, debe estar seguro de poder afrontar el reto que supone ser el alcalde de la capital porque una decisión de tal calibre "no se toma a la ligera".

"Si mañana fueran las elecciones me presentaba. Y mi idea, por supuesto, es poder presentarme. Lo único que traté de transmitir a los ciudadanos es que, lógicamente, tengo que tener el compromiso y la ilusión intacta", ha explicado.

La última ocasión en que Almeida evitó responder sobre su futuro político fue el lunes en el Debate del estado de la ciudad, cuando Reyes Maroto le preguntó directamente si se presentaría a las elecciones. El alcalde le reprochó entonces por preocuparse más de su futuro político que de los problemas de los madrileños. En caso de revalidar su candidatura, aclaró, "a diferencia de otros no tendré que mandar un WhatsApp a Aldama pidiéndole ayuda".

Cuatro días después, sin embargo, ha confesado que es precisamente la propia Maroto su "mayor fuente de ilusión y de compromiso" para volver a presentarse. Según Almeida, escuchar a la portavoz socialista afirmar que su ausencia sería una "oportunidad para la izquierda" le ha dado un "chute de energía". "No ha habido mayor chute de energía para mi eventual y probabilísima candidatura", ha sentenciado.