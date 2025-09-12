La Asamblea de Madrid acogía este jueves la segunda jornada del Debate del estado de la región, pero más que un debate acabó degenerando en una intensa bronca política donde la situación en Gaza, el novio de la presidenta o sus vacaciones en Miami centraron buena parte de las intervenciones de las dos portavoces de la izquierda madrileña.

Manuela Bergerot y Mar Espinar se mimetizaron en sus discursos, prácticamente indistinguibles tanto en las formas como en el fondo. Incluso coincidieron en la ropa elegida para la ocasión, portando ambas una americana color verde Más Madrid. También la portavoz de Vox eligió para la ocasión esa tonalidad en su ropa. Isabel Pérez Moñino, que cuidó más las formas, basó su discurso en la inmigración y en dibujar un Madrid apocalíptico con unos servicios públicos "tercermundistas".

El PP dice que VOX tiene la obligación moral de mantener a los supuestos MENAs. Cuando quieran les acompañamos a Hortaleza para que les digan a los padres de la niña violada que tienen la obligación moral de mantener con sus impuestos al violador de su hija. pic.twitter.com/Vve1SFKnb5 — VOX Madrid (@madrid_vox) September 12, 2025

Espinar y Bergerot, por su parte, optaron por responder a las 50 medidas anunciadas por Isabel Díaz Ayuso ayer con una catarata de insultos y graves acusaciones hacia la presidenta madrileña, performance de los de Más Madrid incluida y que consistió en mostrar fotografías de niños palestinos asesinados. "Señora Ayuso, hoy no hay nada más urgente que Gaza y hoy usted ha decidido ponerse del lado de los genocidas junto a Trump y Milei". "Señora Ayuso, es usted Vox con sacarina", lanzó a la vez que le acusaba de racista por su postura con la inmigración.

Se llamaba Hind Rajab y tenía cinco años cuando el Ejército de Israel la asesinó mientras iba en coche junto a cinco personas de su familia. 62.000 asesinados después Ayuso sigue del lado de los genocidas y hoy se lo he recordado en la Asamblea de Madrid. pic.twitter.com/J56cQHxd3e — Manuela Bergerot (@manuelabergerot) September 12, 2025

Mientras Bergerot subía los decibelios, la ministra de Sanidad observaba desde la tribuna de invitados. El contraste entre Ayuso y Mónica García "es apabullante", resaltó la portavoz de Más Madrid provocando la algarabía de la bancada popular. "A Bergerot le ha faltado levantar a Mónica García como al Rey León, ha sido un poco bochornoso", diría después el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache. La de Más Madrid acusó al PP de representar los gobiernos del "odio", la "negligencia" y la "caradura" y planteó a los ciudadanos una disyuntiva: "Derecha trumpista o izquierda madrileña".

Después llegó la portavoz del PSOE, que adelantó por la izquierda a Bergerot. Espinar centró buena parte de su intervención – preparada conjuntamente con el ministro y líder de los socialistas madrileños, Óscar López- en Alberto González Amador, pareja de la presidenta. "No fue una inspección salvaje ni una operación de Estado; lo que fue es una trama orquestada por su pareja con la intención de delinquir", espetó la socialista, que volvió a vincular los contratos que la Comunidad de Madrid tiene con el grupo Quirón con el hecho de que González Amador – que trabaja desde hace años para este grupo sanitario- sea novio de Ayuso. "Dimita", le exigió a la jefa del Ejecutivo regional. "Dimita porque mintió y dimita porque no tiene corazón". En este punto, Espinar elevó el tono y las acusaciones e insultos a la presidenta se multiplicaron tanto en su primera intervención como después en la réplica.

Estos 3 minutos de @espinar_mar sacándole los colores a Ayuso son ORO. Señora Ayuso, es usted una mala persona y una nefasta presidenta. DIMITA. pic.twitter.com/JIMcvNnuwm — PSOE Madrid (@psoe_m) September 12, 2025

El primero en responder a la catarata de críticas fue el portavoz de los populares. Su respuesta sobre el conflicto en Israel desató una gran bronca política. "Curioso genocidio en el que el supuesto genocida avisa por tierra, mar y aire de los objetivos que va a destruir para que sean desalojados y no haya víctimas", les espetó Carlos Díaz-Pache. "No me vengan con superioridades morales, que sabemos muy bien dónde estamos: en la defensa de la civilización frente a la barbarie terrorista; con un Estado democrático frente al terror que no respeta nada", dijo Pache, que recriminó también a los de Más Madrid su reunión en Bilbao con Bildu.

▶ Israel lleva siendo décadas un muro de contención frente a la barbarie. Somos occidente, defenderemos occidente y no nos van a callar. 🗣 @cdpache #DER2025Madrid pic.twitter.com/U8xvATxZ0A — PP Asamblea de Madrid (@PPAsamblea) September 12, 2025

Después llegó Ayuso, que no daba crédito con la "realidad paralela" dibujada por la oposición. "Nunca había habido tantas mujeres portavoces en esta Asamblea y el debate nunca había sido tan bajo", reprochó, y lamentó que casi ni hayan rozado ninguna de las propuestas que presentó 24 horas antes.

La presidenta enumeró algunos de los insultos que acababa de recibir: "Racista", "genocida", "negacionista", "portavoz de Netanyahu", "caradura", "mala persona", "cruel"… "También me dicen la pareja que tengo que tener y ya yo les voy a pedir permiso a los señores de la oposición para que me digan con quién puedo salir", dijo mostrando su hartura con este asunto. "¿Con quién puedo salir?, ¿con el hermano de Pedro Sánchez que no le he visto la inspección fiscal?", preguntó provocando una estruendosa ovación en su bancada. "¿Algún líder del PSOE quiere salir conmigo? Porque no le va a caer ni una sola inspección fiscal".

¿Entonces con quién puedo salir? ¿Con el hermano de Pedro Sánchez? @IdiazAyuso #DER2025Madrid pic.twitter.com/4HI1xjW4vK — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) September 12, 2025

También defendió sus vacaciones estivales, criticadas por la izquierda. "¡Cómo se me ocurre, con lo bien que se está yendo y viniendo a la República Dominicana sin dar explicaciones!". Y defendió que uno de los motivos por los que le gusta ir a Miami "es porque la vida en Florida te muestra cómo el ser humano, huyendo del comunismo, es capaz de llegar tan lejos".

¿Cómo se me ocurre pasar las vacaciones en EEUU con lo bien que se está yendo y viniendo a la República Dominicana sin dar explicaciones a través del radar?@IdiazAyuso #DER2025Madrid pic.twitter.com/OEu1O8jqZW — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) September 12, 2025

En este punto, la presidenta comenzó a desmontar la pretendida superioridad moral de la izquierda con el feminismo, con su humanidad, o con su actitud ante La Vuelta Ciclista. "Se está atentando contra la vida de estos ciclistas, se está acabando con la libertad para ser deportista y para ser aficionado".

Un deportista no es responsable de lo que haga su Gobierno. Porque si no nuestros deportistas irían pidiendo perdón en todo el mundo por el Gobierno de Sánchez.@IdiazAyuso #DER2025Madrid pic.twitter.com/rj2fc9GhGE — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) September 12, 2025

Nuevos anuncios de Ayuso

Ya en su turno de dúplica, Ayuso lanzó nuevas propuestas. Anunció que el Ejecutivo autonómico aprobará una nueva ayuda de 525 euros anuales para personas mayores que reciben una pensión no contributiva sin vivienda propia y que estén pagando un alquiler. Con esta iniciativa, la Comunidad de Madrid beneficiará a casi 2.500 jubilados madrileños que ya reciben un complemento estatal y que no ha sido revalorizado. Esta medida entrará en vigor en 2026, duplicando así las cantidades que actualmente perciben estas personas en situación vulnerable.

También que los menores desde los 12 años podrán acceder gratuitamente al Carné Joven, cuando hasta ahora no podían beneficiarse hasta cumplir los 14. Esta medida será efectiva a partir de 2026.

Asimismo, se aprobará una norma para establecer fecha de caducidad en las leyes autonómicas de carácter organizativo y se harán revisiones cada dos años del resto y se implantará en 2027 un nuevo sistema de acceso al transporte público que cobrará la tarifa más barata al final del día según los viajes realizados.