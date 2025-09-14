Nueve hospitales de Madrid escalan posiciones y se consolidan en la élite sanitaria mundial

Varios hospitales públicos de la Comunidad de Madrid han mejorado posiciones en el ranking mundial de especialidades y tecnología sanitaria que incluye IA y que elabora la revista norteamericana Newsweek. Los resultados de este estudio están basados en opiniones y recomendaciones de miles de expertos sanitarios, entre ellos médicos y otros profesionales de la salud, y gestores.

Todos los citados anteriormente participan en una encuesta realizada entre los meses de mayo a julio de 2025. Además, cobran importancia las certificaciones y acreditaciones de calidad relevantes en cada disciplina e indicadores de satisfacción de los propios pacientes de los centros sanitarios.

Los hospitales madrileños que avanzan en esta clasificación anual de la prestigiosa revista estadounidense son La Paz, Gregorio Marañón, 12 de Octubre, Clínico San Carlos, Ramón y Cajal, La Princesa, Niño Jesús y Fundación Jiménez Díaz, todos ellos en la capital, así como el Hospital Puerta de Hierro Majadahonda.

En la especialidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología todos los hospitales de la Comunidad de Madrid mejoran sus posiciones con respecto al año anterior y escalan en conjunto 44 puestos. La Paz sube cinco posiciones hasta colocarse en el puesto 17, el Hospital Gregorio Marañón queda el 78 tras mejorar 9 plazas, el 12 de Octubre mejora 18 posiciones y queda en el 111 del mundo. Por último, la Fundación Jiménez Díaz también avanza 18 escalones y queda el 141 en la clasificación internacional.

En todas las especialidades analizadas aparecen hospitales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). En ocho de ellas, los hospitales públicos madrileños son los españoles mejor situados, superando a los del sector privado. En este contexto, La Paz se sitúa como referente en Traumatología y Cirugía Ortopédica (17), Cardiología (19), Urología (20) y Endocrinología (26). El Gregorio Marañón aparece en los primeros puestos en Cirugía cardiaca (19), Neumología (25) y Neurocirugía (34). Por su parte, el Niño Jesús en Pediatría ocupa la posición 28.

Los hospitales madrileños han mejorado posiciones con respecto al año pasado, destacando el caso de La Paz en Endocrinología, donde ha conseguido situarse como número uno de España, así como el Hospital Ramón y Cajal, que entra en dos especialidades donde no figuraba hace un año – Pediatría y Neurocirugía – y el 12 de Octubre, que se estrena en Neurología.

Referentes en hospitales inteligentes

Además, la sanidad pública de la Comunidad de Madrid tiene una presencia destacada en el ranking de los Mejores hospitales inteligentes del mundo 2026. En esta clasificación anual de Newsweek se selecciona a los 350 centros de todo el planeta que destacan por disponer de nuevas tecnologías de vanguardia como telemedicina, inteligencia artificial (IA) y sistemas automatizados.

En total, son siete los centros públicos madrileños que aparecen, incluso algunos de ellos entre los 100 primeros. Es el caso del Gregorio Marañón, que ocupa la posición 47, el 12 de octubre, en el puesto 60, y La Paz, situándose el 80 en la escala. Tanto el Gregorio Marañón como el 12 de Octubre han mejorado posiciones respecto al año pasado. Además de estos tres, se suman a la lista Clínico San Carlos (154), Ramón y Cajal (249), Fundación Jiménez Díaz (277) e Infanta Leonor (322).