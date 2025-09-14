Vuelve el caos a Barajas por la huelga de trabajadores de controles de seguridad de Aena

Las incidencias y molestias a los viajeros no cesan. Este domingo el foco está puesto en la T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas donde se están registrando largas colas coincidiendo con la primera jornada de la huelga indefinida de los vigilantes que trabajan en los controles de seguridad de pasajeros.

Esto ha provocado esperas de más de hora y media en los controles de acceso a las terminales, lo que ha llevado a que muchos viajeros hayan perdido sus vuelos programados para este domingo. Algo que están denunciando los usuarios en las redes sociales.

@aena ¿Qué ocurre a esta hora en Barajas? Colas kilométricas (y no es una exageración) para pasar los controles de seguridad en la T4. Pasajeros muy nerviosos porque van a perder sus vuelos @SindicatoASAE pic.twitter.com/DhW0QKffLY — Félix Millán (@felixmillanr) September 14, 2025

Según ha informado AENA en redes sociales, debido al paro los tiempos de paso por el control podrían verse incrementados", sin aportar más detalles.

⚠️Debido a la convocatoria de huelga de personal de seguridad de la empresa Trablisa en el Aeropuerto AS Madrid-Barajas, los tiempos de paso por el control de seguridad podrían verse incrementados. Lamentamos las molestias — Aena (@aena) September 14, 2025

El origen de la huelga está en la reivindicación de cientos de trabajadores para mejorar sus condiciones laborales después de que fracasasen las negociaciones con la empresa Trablisa, encargada de gestionar la seguridad en el aeropuerto de la capital.

Esta situación de caos y retrasos en los controles de seguridad de Barajas podría extenderse a lo largo de la semana, ya que se trata de una huelga indefinida de los trabajadores y por el momento no ha habido una desconvocatoria de la misma.