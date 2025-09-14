Menú

Vuelve el caos a Barajas por la huelga de trabajadores de controles de seguridad de Aena

Los pasajeros denuncian esperas de más de hora y media en los accesos, algo que está provocando pérdidas de aviones entre los usuarios

Europa Press

Las incidencias y molestias a los viajeros no cesan. Este domingo el foco está puesto en la T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas donde se están registrando largas colas coincidiendo con la primera jornada de la huelga indefinida de los vigilantes que trabajan en los controles de seguridad de pasajeros.

Esto ha provocado esperas de más de hora y media en los controles de acceso a las terminales, lo que ha llevado a que muchos viajeros hayan perdido sus vuelos programados para este domingo. Algo que están denunciando los usuarios en las redes sociales.

Según ha informado AENA en redes sociales, debido al paro los tiempos de paso por el control podrían verse incrementados", sin aportar más detalles.

El origen de la huelga está en la reivindicación de cientos de trabajadores para mejorar sus condiciones laborales después de que fracasasen las negociaciones con la empresa Trablisa, encargada de gestionar la seguridad en el aeropuerto de la capital.

Esta situación de caos y retrasos en los controles de seguridad de Barajas podría extenderse a lo largo de la semana, ya que se trata de una huelga indefinida de los trabajadores y por el momento no ha habido una desconvocatoria de la misma.

