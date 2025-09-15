Almeida, sobre La Vuelta: "El delegado del Gobierno ató de manos a la Policía para dar cobertura política a Sánchez"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cargado duramente contra el Gobierno central en La Noche de Cuesta, de esRadio, tras los incidentes violentos registrados durante una etapa ciclista en la capital. Durante la entrevista, el regidor popular acusó al delegado del Gobierno, Francisco Martín, de "dejación de funciones" y de haber impedido a la Policía actuar como correspondía.

"Lo de ayer es una imagen lamentable para todo aquel que se siente orgulloso de la ciudad de Madrid. Solo hay que ver las portadas internacionales", ha señalado Almeida, subrayando que los sindicatos policiales ya habían advertido de la falta de medios y coordinación.

"El delegado del Gobierno ató de manos a la Policía"

El alcalde ha insistido en que Martín no cumplió su principal competencia: garantizar el orden público. "El delegado del Gobierno voluntariamente aplicó de ejercer esa competencia para poder dar cobertura política a la situación que vive Pedro Sánchez. Y si para eso tiene que atar de manos a la Policía, el delegado del Gobierno atará de manos a la Policía", ha afirmado.

Asimismo, ha denunciado que cargos del Ejecutivo y de sus socios parlamentarios "jalean la violencia" desde hace semanas, especialmente tras los incidentes en el País Vasco encabezados, según dijo, "por los batasunos".

Críticas a Marlaska y a la "degeneración del sanchismo"

Martínez-Almeida también ha arremetido contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska: "Es la mejor prueba de cómo se puede degenerar políticamente trabajando al amparo de Pedro Sánchez. Del magistrado al que todos estimábamos… al ministro que jalea lo ocurrido", ha lamentado el alcalde.

"De Pedro Sánchez lo peor está por llegar" "Si no imaginábamos lo que era capaz de hacer hasta este momento, tampoco somos capaces de imaginar lo que es capaz de hacer en el tiempo que le quede como presidente del Gobierno"

Sobre el propio presidente del Gobierno, Almeida ha sido tajante: "Los escrúpulos de Pedro Sánchez, cuando se trata de mantener el poder, son prácticamente inexistentes. Su planteamiento es buscar desde la confrontación, la polarización y el enfrentamiento, incluso forzando una mutación constitucional si le conviene. Va a tensar el sistema hasta extremos insospechados".

Dudas sobre la final del Mundial 2030

El alcalde ha mostrado además su preocupación por la imagen internacional de la capital de España: "Después de esto y de la afinidad de Sánchez a Marruecos, caen mientras menos dudas de que Madrid no va a tener la final del Mundial de 2030".

En definitiva, Almeida ha alertado de que "con Pedro Sánchez nunca se sabe hasta dónde puede llegar", pero ha advertido de que "desde la firmeza de la democracia y de nuestro Estado de Derecho" hay que estar preparados para hacer frente a "una persona carente de todo tipo de escrúpulos".