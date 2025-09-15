Ayuso: "El infame Sánchez ha dicho 'vosotros tendréis los votos, pero nosotros las antorchas'"

El Gobierno de Pedro Sánchez ha usado las manifestaciones contra Israel que han acompañado a La Vuelta a España desde que comenzó para aumentar la tensión política como cortina de humo para tratar de ocultar los casos de corrupción que afectan a su entorno familiar y político. El propio presidente del Ejecutivo ha alentado esta campaña contra la principal competición ciclista en España que ha tenido que suspender su final en Madrid tras el descontrol creado por los violentos en el centro de la capital.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha comentado éste y otros temas de la actualidad que tiene al rojo vivo el arranque del curso político en España. Ayuso ha dicho que esto afecta a la imagen de Madrid por el mundo porque "muchos de los turistas que ayer tuvieron que salir corriendo por las calles de Madrid" por los ataques de los manifestantes propalestinos se encontraron luego en Barajas "colas kilométricas por la nefasta gestión del Gobierno".

"Mucha gente dirá por el mundo: vaya desastre de sitio" y que "en Madrid se persigue al judío", ha señalado la presidenta de la CAM que cree que "es lo que está quedando". Ella ha dado todo su "apoyo" a Israel y a los equipos. Y es que "un deportista no es culpable de su Gobierno, si no Alcaraz no podría ir por el mundo". En este sentido, ha criticado que la persecución a deportistas "nos va a llevar a los peores episodios del siglo XX".

La mentira del delegado del Gobierno

Isabel Díaz Ayuso ha comentado que ella estuvo al inicio de la última etapa de La Vuelta que salió desde Alalapardo donde "la gente estaba contenta" y con "muy buen ambiente". Antes de salir habló con algunos ciclistas que decían que "estaban cansados de sentir este acoso". "Decían con pena ‘a ver si acaba’, es lo más triste que te pueden decir un deportista", ha dicho Ayuso que ha culpado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, del despliegue policial.

Ha dicho que estaban "desviándonos constantemente porque la Delegación del Gobierno mintió a todos los alcaldes de la zona. No había la seguridad que había prometido ya que mandó policías, pero no tantos". Entonces "La Vuelta fue cambiando constantemente el recorrido" y el director, "que lo único que quería era llegar", al final tuvo que suspenderla.

El papel del "infame" Sánchez

La presidenta madrileña ha dicho que lo sucedido "es un pulso por la libertad" y que acabó con la imagen de La Vuelta como "evento internacional". "Casualmente ni en Francia ni en Italia no ha pasado esta imagen catastrófica", ha apuntado. En este sentido, Isabel Díaz Ayuso ha dicho que parte de la culpa de lo ocurrido ayer la tiene el "infame presidente del Gobierno que tenemos" porque en esta situación dice "vosotros tendréis los votos, pero yo tengo las antorchas". Una idea esta que ha reiterado: "El mal no puede ganar. Tú podrás tener esa antorcha pero no las urnas".

Cree que el sistema "no estaba preparado para un hombre como este", ha dicho sobre Sánchez, y que "cómo el no puede pisar la calle ha decidido que la calle sea invivible. Piensa Ayuso que Sánchez está "a otra cosa" y que "le da igual" lo que sucede al igual que a los que le siguen apoyando porque "o viven de lo público para destrozar lo publico o porque tienen un chiringuito o a la familia colocada". La presidenta madrileña ha apuntado que esto ocurre "en torno al Gobierno como ha pasado en Andalucía en 40 años por muy mal que estuviera Andalucía".

De la imagen de Madrid a Nacho Cano

En la sección de los oyentes de Es la Mañana de Federico la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que "la imagen de Madrid en el mundo es única, excepcional y está viviendo su mejor momento. A pesar de ese ataque programado para desprestigiarla el mundo libre sabe que esta es una región de prosperidad y libertad". Ha enlazado esta reflexión con la resiliencia de los corredores de La Vuelta a España pese a los ataques en cada etapa de manifestantes propalestinos. Ha puesto de ejemplo que pese a todo "el equipo de un empresario israelí no ha abandonado" porque "si ese equipo hubiera abandonado el mensaje es que te han tomado la matrícula y siempre ganan". "Pienso que hicieron muy bien en no hacerlo, si hubieran abandonado habría ganado el Gobierno, hubiera ganado Sánchez que ya sabe lo que tiene que hacer", ha reiterado

Cree que entre los ciclistas "se han apoyado y se han respaldado" y ha apuntado que "lo que el mundo del deporte ha visto y, especialmente el ciclismo, es que esto es un atentado contra su libertad como deportistas y han sido fuertes y valientes para seguir todos juntos". Ayuso piensa que "lo importantes es no cejar antes estas amenazas porque es un atentado contra el mundo libre. Todos sabemos lo que hay detrás de todo lo que está pasando". Ha dicho que llegado el momento pedirán responsabilidades porque "el buen nombre de Madrid y de España no se pueden quedar pisoteados cada vez que le de la gana a La Moncloa".

Otro de los oyentes le ha preguntado a la presidenta madrileña si creará una policía autonómica para evitar este tipo de situaciones. Ha dicho no porque "nuestra policía es la Policía Nacional y la Guardia Civil, una en la ciudad y la otra en el resto de municipios". Isabel Díaz Ayuso ha añadido que "no son ellos los que fallan, son los mandos políticos. Confío en la Guardia Civil y la Policía Nacional y lamento muchos de los mandos que tienen por encima y las cúpulas que están al servicio de Pedro Sánchez y de las barbaridades que van indicándoles tanto el ministro del Interior como el delegado del Gobierno".

En este sentido, la presidenta madrileña ha añadido que "por eso respaldo las criticas que estamos conociendo por parte de los sindicatos de policía que tienen toda la razón". Ha contado que ella vio "en directo" como "estaban solos, la Vuelta estaba llegando a Madrid y, dependiendo de las zonas, ya sabían por adelantado donde se tenían que poner manifestantes y no hubo suficiente policía cuando hay recursos para proteger La Vuelta". "Por el número de efectivos que había era imposible frenar aquello, pero si hubieran querido el delegado del Gobierno, el ministro del Interior y el presidente del Gobierno nada de esto habría ocurrido. Si un país no es capaz de proteger un evento deportivo el problema es de las autoridades", ha dicho Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid cree que hay solución a todo lo que está pasando, pero piensa que "tenemos que ser fríos y certeros". "Entiendo lo de ir a la calle, pero ese descontento sigue ahí. Lo que hay que hacer es acertar. Hay que llamar a la confianza. Creo en los españoles, en lo que somos como nación, en grandes funcionarios que lo están pasando francamente mal. La España real no ha cambiado, el que ha enloquecido es el Gobierno", ha reflexionado Ayuso. Ha añadido que "si esta situación dura mucho tiempo nos vamos a encontrar como en Venezuela, en Argentina y en grandes naciones del mundo que se han empobrecido y que han perdido mucha cultura democrática porque hay generaciones que han crecido sin confianza en el Estado de Derecho. No es el caso de España todavía, pero sí de su Gobierno que es el que ha degenerado hasta este esperpento".

En este sentido, ha apelado a las elecciones, pero ha dicho que en esos comicios "vamos a votar en la propia urna" y no darlas por ganadas "nunca más" como sucedió en 2023. "De esto ya hemos aprendido", ha añadido la presidenta de la Comunidad de Madrid que ha afirmado que "no hay que desistir, no hay que abandonar. Hay que tener crítica, analizar lo que está sucediendo, No sé cuando van a ser las elecciones, no van a ser pronto porque Sánchez sabe que el día que las convoque está fuera. Hay que resistir. No cejar al miedo".

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que "la gente tiene miedo. Gente de la cultura o del periodismo o se calla o se echa en brazos de esta gente por ser más violenta y eso no puede ser". Ayuso ha destacado que "no puede ser que pasen cosas como lo de Nacho Cano y el mundo de la cultura no quiera problemas, no puede ser que a un artista le entren en su casa o que le detengan ilegalmente o que haya una operación de Estado contra él porque políticamente ha dicho que prefiere una opción u otra o reconozca el trabajo que hizo la CAM en pandemia que es el caso de Nacho Cano".

"Todo aquel que confíe en España y que la quiera yo le pido que siga adelante y no se deje comprar por la mamandurria de un Gobierno al que le quedan las horas contadas, pero conforme se vaya empequeñeciendo se va a embrutecer más. Es un desafío. Hay que seguir y seguir", ha dicho la presidenta madrileña.