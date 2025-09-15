Los graves disturbios que se desataron este domingo en Madrid, que acabaron por boicotear la Vuelta Ciclista y que dejaron más de una veintena de policías heridos, han contado este lunes con el respaldo decidido de un PSOE madrileño que ha completado con éxito su podemización.

En medio de unas semanas muy complicadas en lo político – con pérdida de votaciones clave en el Congreso de los Diputados – y en lo judicial – la imputación de la esposa del presidente del Gobierno, el inminente procesamiento de su hermano y el avance del caso Koldo-, el PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza, ha puesto toda la carne en el asador con este asunto arrebatándole la bandera a las formaciones a su izquierda, como Podemos o Más Madrid.

Primero fue el líder de los socialistas madrileños, y ministro para la Trasformación Digital y Función Pública, en un desayuno organizado por Europa Press. Allí Óscar López mostró su "orgullo" por las violentas protestas ocurridas unas horas antes. "Afortunadamente" hay personas en Madrid que se han manifestado en contra de los ataques de Israel.

En la misma línea se expresó después la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, cuyo ascenso en el grupo parlamentario socialista se produjo tras la caída de Juan Lobato y la llegada de López a la secretaría general de la federación madrileña. Desde que la nueva Ejecutiva de los socialistas madrileños se configurara, el discurso contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso se ha endurecido tanto en las formas como en el fondo en una región donde la ultraizquierda arrebató a los socialistas el liderazgo en la oposición.

Pero este lunes Espinar dio un salto cualitativo en línea con el Gobierno central y Ferraz. Tomando la parte por el todo, la socialista se enorgulleció de que "todo" el pueblo de Madrid hablara ayer contra el genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino. Evitó también solidarizarse con los policías heridos así como condenar los altercados. Es más, aseguró, faltando nuevamente a la verdad, que estos no existieron. "No hay que olvidar que fue una manifestación que se saldó única y exclusivamente con dos detenidos, que no nos engañen ni se engañen ellos, no fue una manifestación violenta", afirmó.

No obstante, a continuación, añadió que "claro que hubo tensión por momentos, claro que sí, porque ellos no lo entienden, pero hay gente que se manifiesta con el corazón". En cambio, "ellos solo se manifiestan con el odio, por eso quizás les sorprenda ". Una "tensión" de la que responsabilizó en todo caso a Ayuso. "El presidente del Gobierno en ningún momento hizo un llamamiento para que la gente acudiera a esa manifestación. Lo que el presidente del Gobierno hizo fue mostrar su comprensión ante el sentir mayoritario de los madrileños. No es culpa del presidente del Gobierno conocer mejor que la propia presidenta al pueblo madrileño. En cambio, la señora presidenta sí que utilizó todas sus armas para provocar, para crear un enfrentamiento en el pueblo de Madrid".

Para el PP madrileño, esta acusación es grave. Acusar a la presidenta de provocar por saludar a un equipo – el de Israel- que participaba en la Vuelta nos retrotrae a los años de plomo en el País Vasco. "En su deriva radical, Pedro Sánchez convirtió el PSOE en Podemos y como se le ha quedado corto, ahora ya lo ha convertido en Batasuna", afirmó su portavoz parlamentario Carlos Díaz Pache.

Pache censuró que tanto la socialista como la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, hayan evitado condenar las agresiones a los policías. "Nadie, ni el PSOE ni más Madrid, ha mostrado su solidaridad con estos agentes heridos, al contrario, han celebrado esos disturbios y han celebrado que unos violentos puedan condicionar la celebración de una Vuelta. No que puedan hacer una protesta, que por supuesto sería legítima por las causas que ellos consideren, sino impedir la celebración mediante la violencia de un evento deportivo".

La situación es extremadamente grave, advirtió Pache, pues desde el Gobierno de la Nación se "alienta la violencia". "Esto es absolutamente excepcional: el presidente del Gobierno celebrando que no se han cumplido las normas, el presidente del Gobierno celebrando que la Policía, que depende de ellos, no ha sido capaz de garantizar la seguridad en una vuelta ciclista. ¿Esto qué es?, ¿pero qué país es este? ¿A dónde nos está llevando?, ¿a qué nivel de enfrentamiento?, ¿a qué nivel de corrupción formal nos está llevando este Gobierno para celebrar la violencia y condenar a la policía? Me parece escandaloso".