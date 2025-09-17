Seguramente usted se ha perdido alguna vez por los túneles de la M-30 por culpa de la pérdida de conectividad (y como consecuencia el fallo de los GPS) dentro de los subterráneos, pero eso es ya cosa del pasado. Desde este miércoles el Ayuntamiento de Madrid inaugura un sistema de balizas para dar cobertura a toda la infraestructura.

Una de las obras más importantes de la capital, el soterramiento de la M-30, que transformó la ciudad y mejoró la movilidad y la conectividad desde 2007, tenía una fallo: la conexión GPS no funcionaba. Esto hacía que miles de ciudadanos se perdieran por esa vía de circunvalación o que se confundieran de salida, pero esto desde hoy ya no volverá a pasar.

Gracias a la colaboración público-privada entre el Ayuntamiento de Madrid y Waze y Google se han instalado 1600 balizas a lo largo de los 48 kilómetros de túneles de la M30 y con sus aplicaciones de GPS no volverán a perderse.

Este miércoles se ha presentado este servicio que sin duda será muy útil para todos los conductores, ya sean o no de Madrid, y en ella han estado presentes tanto el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, la concejala de Arganzuela, Lola Navarro, junto al director de Relaciones Institucionales y Políticas Públicas de Google España y Portugal, Miguel Escassi , el vicepresidente de operaciones de Waze y director de Google, Fej Schmuelevitz, y el jefe del programa Waze Beacons, responsable de su desarrollo e implementación en Madrid, Gil Disatnik.

El director de Relaciones Institucionales y Políticas Públicas de Google España y Portugal, Miguel Escassi, presentaba este avance para la ciudadanía. "Cuando entras en los túneles sientes inquietudes como; ¿Qué salida marcaba el navegador antes de entrar en el túnel? ¿En qué punto del túnel me encuentro? ¿Me habré pasado la salida?. Pues a partir de hoy, todas esas preguntas, que pueden llegar a anular la mente y la capacidad de atención cuando uno conduce, van a desaparecer de nuestra cabeza. Ahora podrán disfrutar de la conducción con toda la información necesaria", aseguraba el director.

Las balizas son dispositivos de bajo consumo que funcionan con pilas y que emiten una señal bluetooth constante y unidireccional, lo cual permite a la aplicación proporcionar a los conductores la información precisa sobre su ubicación. Aunque son dispositivos de código abierto, están diseñadas partiendo de la base del respeto a la privacidad de sus usuarios, ya que no rastrean ni capturan datos. Se trata, además, de un sistema colaborativo que ofrece a los conductores la posibilidad de interactuar y cooperar con el resto de los usuarios, ya que pueden compartir información sobre el estado del tráfico, accidentes o cualquier otra contingencia.

Y atención porque para su utilización, el usuario tendrá que seguir unos sencillos pasos en la configuración de su teléfono móvil:

- En primer lugar, es necesario descargar las aplicaciones Waze o Google Maps (disponibles en Android e IOS). Posteriormente, en el caso de Waze, simplemente se tendrá que habilitar el bluetooth. Por su parte, en Google Maps, además de tener activado el bluetooth, se tendrá que activar la opción de 'balizas de túnel bluetooth' en los ajustes de la aplicación (ajustes/navegación/balizas de túnel bluetooth).

De esta manera, en el momento en que el conductor se adentre en el túnel, el receptor bluetooth del teléfono móvil detectará la señal y activará la navegación guiada, calculando con precisión la posición del usuario, ya que las balizas emiten una señal de localización que identifica a cada una de ellas.

Un sistema que se ampliará a los 38 túneles urbanos de la ciudad de Madrid para mejorar la circulación en toda la ciudad, evitando errores, dudas y, en definitiva, una conducción temeraria que en ocasiones llegaba a causar accidentes de tráfico.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha presumido de ser la primera ciudad con este sistema y ha anunciado esa ampliación a todos los túneles de la ciudad, algo que "va a permitir ser la primera ciudad del mundo en conectividad dentro de los túneles a través de balizas", ha concluido el regidor.

Una mejora de la que se beneficiará a medio millón de usuarios, que circulan a diario por la parte soterrada de la M30.