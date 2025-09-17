El caos vuelve a Barajas: otro sindicato amenaza con una huelga por la falta de personal

Tras las imágenes de largas colas de pasajeros, algunos de ellos perdiendo inclusos sus vuelos por los retrasos en el control de seguridad por la huelga de vigilantes, la situación en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid- Barajas estaría lejos de mejorar.

El sindicato SICA ha anunciado movilizaciones y no descartan una huelga, ante la falta de personas de los Técnicos de Programación y Operaciones y la forma en que se está gestionando la cobertura de turnos.

Denuncian que en agosto se produjeron cerca de 200 descubiertos, a pesar de haberse asignado 96 coberturas obligatorias. Además según el sindicato, en este momento el 15% de estos puestos están sin cubrir debido a jubilaciones, traslados o bajas médicas. Por otro lado recalcan que los turnos que se están asignando se hacen de forma atropellada y sin permitir la conciliación.

SICA y otros sindicatos explican que ya han denunciado estos hechos ante Inspección de Trabajo, que habría sancionado a AENA con una multa de 1.250 euros, una cuantía poco significativa teniendo en cuenta, dicen, los beneficios de casi 2.000 millones de euros obtenidos por la compañía en 2024.