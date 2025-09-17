Vallecas retrata a Iglesias y Montero por llevar a sus hijos a la privada: "Hipócritas, nunca más les voy a votar"

"Ellos han ido contra esos institutos muchas veces, es un poco hipócrita", dice un vecino al micrófono de Libertad Digital tras conocer que Pablo Iglesias e Irene Montero han llevado a sus hijos a un colegio privado. Años atrás, Iglesias y Montero defendían que "la educación privada está pensada para una minoría" o que "los ricos llevan a sus niños a colegios privados para separarse del resto". Esta incoherencia ha generado una ola de críticas a los Iglesias y pone aún más en jaque a Podemos. A raíz de esta polémica, Libertad Digital ha estado en Vallecas para saber de primera mano la opinión de los vecinos.

Jornada calurosa de septiembre en Vallecas. Llega el mediodía del martes y los vecinos van de camino a los trabajos o a recoger a sus hijos. Muchos padres con niños pero ninguno de ellos era ni Irene Montero ni Pablo Iglesias. Lógico, pues han llevado a sus hijos a un centro privado en Las Rozas. Una vecina ha denunciado que "Pablo Iglesias es ya de esa minoría, está siendo contradictorio con los principios con los que se dio a conocer". Y es que, a juicio de otro vecino, "no va mucho con la filosofía que tiene".

"Tienen un morro que se lo pisan"

Teresa ha señalado irónicamente que "la contestación ha sido graciosísima, dice que es para dejar plazas a los que tenemos que ir a la escuela pública". Ha añadido que le parece "un tío muy listo pero que tiene un morro que se lo pisa. Parece que se le han olvidado los orígenes". "Me siento defraudada, es meterse en política y ya corrupción en Miami".

Esta vecina también ha aprovechado para denunciar los problemas que enfrenta Vallecas con la inmigración: "Nos tocan todos los acogidos, curar a los drogadictos…". Dice que tiene 59 años y lamenta que haya empeorado el barrio: "Tengo un narcopiso enfrente de mi casa y lo hemos tenido que denunciar". Respecto a la inseguridad, ha dicho que va a peor: "Es mejor ir con un spray de pimienta", ha zanjado Teresa.

"No les voy a votar nunca más"

Otra señora ha explicado que "cada uno hace lo que quiere con la educación de sus hijos, pero una persona que dice una cosa y luego no la hace está muy mal". "Cuando te llegan los hijos y ves que la educación es tan importante buscas lo mejor", ha apuntado.

En este sentido, un joven vallecano que votaba a Podemos ha expresado su decepción: "No me parece mal, pero es incoherente con su discurso. Parecía que iba a defendernos mucho más y al final le ha servido de ascensor para tener una mejor vida". Ha zanjado diciendo que "no le voy a votar nunca más ni a él ni a su partido, es tarea de la ciudadanía ser críticos con eso".