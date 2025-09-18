CCOO y UGT persiguen a Ayuso hasta Alcalá de Henares: "Como Sánchez no puede pisar la calle, que no la pise nadie"

El inicio del curso universitario que este viernes se celebra en Alcalá de Henares augura una nueva polémica. CCOO- Enseñanza y UGT han convocado una concentración a las 11.00 horas en la Plaza de San Diego, frente a la Universidad, coincidiendo con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que presidirá el solemne acto de inauguración.

El objetivo general es protestar por la "falta de financiación" de las universidades y, en concreto, según explica la propia UGT, por el préstamo del Gobierno madrileño a la Universidad Complutense de Madrid (UCM). "El Gobierno regional tiene previsto concederlo. Lejos de reforzar la autonomía universitaria, supone de facto una intervención de la UCM, ya que las condiciones de su concesión pueden derivar en una vigilancia y control indebidos por parte del Ejecutivo regional", censura.

Es por ello que hace un llamamiento a la comunidad universitaria y a la sociedad madrileña para que acuda a concentrarse este viernes. "La universidad pública madrileña se juega su presente y su futuro".

Según fuentes del gobierno de la popular Judith Piquet, la Policía Municipal de la ciudad complutense aconsejó a la Delegación del Gobierno en Madrid modificar el lugar de la concentración ya que iba a coincidir con la tradicional comitiva universitaria, integrada por el claustro y la propia alcaldesa, que recorre las calles del centro histórico, desde la catedral hasta llegar al Colegio Mayor de San Ildefonso, donde tendrá lugar el acto académico. Pero esta recomendación "fue rechazada" por la institución que dirige Francisco Martín, señala a Libertad Digital.

Desde la Puerta del Sol han cargado las tintas contra el delegado. "Ya es kale borroka: ha autorizado una manifestación en la puerta de la Universidad de Alcalá de Henares porque la presidenta acude a la apertura del curso universitario con los rectores en ese lugar y a esa hora", afirman. "Como Sánchez no puede pisar la calle, que no la pise nadie", sostienen. La presidenta Isabel Díaz Ayuso no formará parte de la comitiva y acudirá directamente a la Universidad, como siempre hace, aclaran.

Ya en el Paraninfo, el acto comenzará con la lectura de la memoria del curso académico 2024-2025, a cargo de Miguel Rodríguez Blanco, secretario general de la Universidad de Alcalá. Tras ella, Ignacio Martínez Mendizábal, catedrático de Antropología Física, impartirá la lección inaugural "De huesos viejos y piedras rotas". A continuación, se procederá a la toma de posesión de los catedráticos y profesores titulares incorporados al claustro durante el último año, a la entrega del XX Premio del Consejo Social a la Transferencia de Conocimiento Universidad- Sociedad y a la imposición de Medallas Honoríficas de plata. El acto finalizará con las intervenciones de la presidenta madrileña y del rector, José Vicente Saz.