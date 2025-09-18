La izquierda se envuelve en la bandera palestina para replicar el "'no a la guerra' de Aznar" contra Ayuso

"¿Cómo valora la situación política actual de la Comunidad de Madrid?" Ésta y no otra fue la pregunta registrada por el PSOE-M para la primera sesión de control en la Asamblea de este nuevo curso político. Una fórmula parecida empleó Más Madrid: "¿Cuáles son los objetivos del Gobierno para los próximos meses?".

Pero la izquierda no tenía ningún interés en cuestiones domésticas sino en continuar centrando el debate en el conflicto de Oriente Medio, hasta el punto de que decidió envolverse, de manera literal, en la bandera palestina. Y es que Mar Espinar la desplegó durante su rifirrafe político con la presidenta madrileña mientras los diputados socialistas aplaudían en pie. "Mire, el negro representa el exilio que sufrió el pueblo palestino; el blanco, la paz y el verde, la esperanza de poder vivir en una tierra cercana; el rojo, la sangre derramada de cientos, de cientos de miles de palestinos. Esta es la bandera que usted persigue, señora Ayuso, la de la paz, la dignidad de un pueblo perseguido y la esperanza en una tierra fértil".

Aquí está la bandera palestina que la señora Ayuso quiere esconder en los colegios. Ella está en el lado incorrecto de la Historia. Pero Madrid le dice NO al genocidio en Gaza. @espinar_mar pic.twitter.com/BQvvAOshaw — PSOE Madrid (@psoe_m) September 18, 2025

Sin ella en la mano, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, también se refirió a la enseña palestina. Lo hizo en estos términos: "Hoy la bandera de Palestina es la bandera de la fraternidad, es la bandera del Madrid que viene y, en ese Madrid, ustedes o cambian o sobran". Este comentario no pasó desapercibido para el portavoz de los populares, Carlos Díaz Pache: "Ha dicho que la bandera palestina es la bandera del Madrid que viene, y luego que por qué ganamos las elecciones".

Le digo a Ayuso que me mire a la cara y me diga cuántos asesinados necesita para ponerse del lado correcto. pic.twitter.com/yGTmRpbLME — Manuela Bergerot (@manuelabergerot) September 18, 2025

La socialista acusó también a Isabel Díaz Ayuso de estar en el lado incorrecto de la Historia. "Está en la sinrazón, en la barbarie, al lado de los genocidas", le espetó. Según Espinar, "los madrileños el domingo salieron a la calle a gritarle al mundo basta ya. ¿Y dónde estaba usted? Haciéndose una foto con los representantes del Estado que tienen 70.000 muertos inocentes detrás, 20.000 de ellos niños".

Y es que el PSOE quiere replicar la estrategia desplegada en 2003 con el "No a la guerra" o el Prestige para movilizar a una calle que, según las encuestas, le da la espalda tras los numerosos escándalos que acumula el Gobierno de Pedro Sánchez. Así lo trasladó abiertamente la propia Espinar. "Este es el Madrid que hace 20 años dijo ‘no a la guerra’ de Aznar; este es el Madrid que el domingo dijo que no a un genocidio; este es el Madrid que cada vez tiene más claro que no tienen lugar personas sin corazón, sin humanidad, sin dignidad".

"Vuelve la izquierda del ‘no a la guerra’, que es la izquierda que no tiene nada que proponer", replicó después Ayuso, que comenzó expresando el apoyo y solidaridad de su Gobierno con los 22 policías agredidos en los disturbios del pasado domingo a la vez que subrayó que "el equipo directivo" que se pretendía boicotear "era de un empresario israelí" pero, "¿sabe de qué equipo es este empresario valedor? Del Atlético de Madrid. ¿Le va a prohibir al Atlético de Madrid que juegue La Liga? ¿Van a perseguir a su familia, como han hecho con el director de ese equipo, que insisto, no representa a Israel? Aunque haya un corredor israelí y un empresario israelí, como el que le digo, ¿le va a perseguir por la calle, como han hecho a su mujer? Pero, ¡en qué mundo viven ustedes y dónde nos quieren llevar!", espetó la presidenta, que deslizó que Franco ha dejado de ser rentable para los socialistas. "¿Dónde están los actos de Franco? Que se acaba el año y en dos semanas, en el siguiente Pleno, ya es Navidad, según Maduro. ¿Dónde están los actos de Franco? ¿O 100 actos de Franco? ¿Y la emergencia climática? ¿Hay algo que inventar? Pues Gaza".

La izquierda madrileña trabaja contra su región. Es lo que hay. pic.twitter.com/qZjz1qNMQz — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 18, 2025

En su réplica a Bergerot, Ayuso quiso dejar claro que el boicot a la Vuelta Ciclista del pasado domingo, que impidió que la etapa concluyera, no representa al pueblo de Madrid y que claro que puede haber protestas y manifestaciones, pero siempre y cuando sean pacíficas. "Váyanse donde quieran libremente a manifestarse, pero no acosen a ciclistas, no acosen a deportistas".

Son unos tristes. No quieren a Madrid, no quieren a España. Azuzar el odio en las aulas de colegios y universidades no es el camino. Somos capital mundial del deporte y tenemos una buena noticia. pic.twitter.com/kQ2oJnVQxV — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 18, 2025

En este punto, la presidenta anunció la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a la Vuelta Ciclista a España y la Medalla Internacional a su ganador, Jonas Vingegaard. "Yo entiendo que se peguen entre ustedes a ver quién se pone antes a la cabeza de las banderas. Pero ¿por qué no hemos dado esta imagen en Italia o en Francia? Porque ni en un gobierno ni en el otro hay un proyecto totalitario y corrompido por la corrupción y los escándalos en numerosos tribunales como nos ocurre en España", concluyó. Y acusó a Más Madrid de estar del lado de Hamás. "El pueblo de Palestina sufre a Hamás", recordó.