La presidenta de la Comunidad de Madrid ha recordado este jueves a la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, que la Justicia ha archivado ya 92 denuncias relacionadas con la atención de mayores en las residencias durante la pandemia.

Se hacía así eco Isabel Díaz Ayuso de la memoria de la Fiscalía de Madrid, que se publicó este miércoles y que recogía que, a cierre de 2024, los juzgados habían archivado ya un total de 92 denuncias. Si a estos archivos se suman las diligencias preprocesales ante la Fiscalía, que no han llegado a elevarse a un Juzgado por no encontrarse ningún indicio de delito, son ya 143 denuncias archivadas.

Para el Gobierno de la Comunidad de Madrid, esto demuestra que todas las personas mayores fueron atendidas durante la pandemia con los medios disponibles en cada momento y que la izquierda sólo ha tratado de utilizar el dolor de las familias.

Esta utilización del dolor encontró en Reyes Maroto uno de sus más altos exponentes. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la capital afirmó que las personas mayores fueron "asesinadas" en las residencias de la región durante la pandemia, lo que desde el Ejecutivo regional se consideró como un hecho que traspasaba "todas las líneas rojas de la decencia política".

Así, decidió interponer una demanda de conciliación el pasado 19 de marzo, como paso previo a la presentación de esta querella si Reyes Maroto no se retractaba de sus declaraciones. La socialista no lo hizo y el Ejecutivo regional interpuso entonces una querella formal contra ella. Ahora, el Juzgado de Instrucción nº13 de Madrid la ha admitido a trámite.

La portavoz del grupo municipal socialista, que tendrá que acudir a declarar el próximo 11 de noviembre a las 11:45 horas por un presunto delito de calumnias con publicidad, según se recoge en el auto, tal y como informaron fuentes del Gobierno regional.