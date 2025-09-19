Maroto y Maestre exigen homenajear a Largo Caballero y Almeida se niega: "Se jactaba de ser el Lenin español"

El regreso de la placa dedicada a Francisco Largo Caballero a la fachada de la Junta Municipal de Chamberí —tras una orden del Tribunal Supremo— ha desatado un cruce de acusaciones entre el Ayuntamiento de Madrid y la izquierda municipal, que lejos de dar por zanjada la polémica reclama ahora un homenaje institucional al dirigente socialista.

Desde el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida defienden que han cumplido la sentencia "en tiempo y forma", tal y como habían anunciado que harían, al reinstalar la placa en el marco del contrato de conservación de monumentos.

Por su parte, Reyes Maroto ha denunciado "falta de transparencia" y ha acusado al Ayuntamiento de haber actuado por segunda vez "con nocturnidad y alevosía". "La reposición se ha hecho sin avisar ni a la Fundación Largo Caballero, ni a UGT ni al PSOE, que fuimos quienes denunciamos esta injusticia", ha protestado la portavoz socialista.

Más Madrid ha ido incluso más allá y reclama ahora un solemne acto de reinauguración "que sirva como desagravio y reconocimiento de la memoria democrática". "Almeida quiso reescribir la historia y destrozar a martillazos la memoria de Largo Caballero, pero la movilización ciudadana y el Supremo le pararon los pies", celebró este jueves su diputado Eduardo Rubiño, que calificó la reposición como "una victoria democrática".

Ha sido este viernes cuando el PSOE se ha sumado a Más Madrid para reclamar un acto que haga memoria al "legado" de Largo Caballero en Madrid. Además, la formación ha redoblado su denuncia exigiendo que se entregue a la Fundación la placa original retirada hace cinco años mientras "se determina" si la nueva placa es "legal o no".

A las puertas de la Junta, Maroto ha denunciado que el Consistorio "no ha restituido la obra única de Pepe Noja" y que sigue sin aclarar "en qué situación están los restos" de la pieza original. Dice la portavoz que lo último que saben es que estaba "en un taller de San Fernando de Henares" y, sin embargo, por ahora solo han visto a "un alcalde que ni cumple las sentencias ni respeta la memoria democrática".

En respuesta, el Ayuntamiento ha descartado de plano cualquier homenaje a Largo Caballero. "No vamos a vanagloriar a una persona que se jactaba de ser el Lenin español, que decía que no creía en la democracia ni en la libertad, que hacía llamamientos a la violencia para conseguir fines políticos", ha subrayado la vicealcaldesa, Inma Sanz, que ha reiterado un día después haber cumplido la sentencia con "seriedad" a pesar de ser fruto de "una Ley de Memoria Histórica profundamente sectaria y sesgada".