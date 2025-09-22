Así será el nuevo megabarrio de Madrid: 18.000 pisos y un gran campus tecnológico

El Ayuntamiento de Madrid transformará el distrito de San Blas-Canillejas con el desarrollo de La Nueva Centralidad del Este. El Consistorio de José Luis Martínez-Almeida ha presentado ya la memoria-borrador que permitirá impulsar la construcción de más de 18.000 nuevas viviendas en la capital.

El ámbito de actuación abarca más de cinco millones de metros cuadrados, de los cuales una superficie edificable de casi 1,6 millones se destinará a vivienda. De forma destacada, el plan reserva el 50% de la edificabilidad residencial para vivienda libre.

La mitad restante será destinada a viviendas con alguna clase de protección: la Vivienda de Protección de Precio Básico (VPPB) sumará 595.610 m2 y la Vivienda de Protección de Precio Limitado (VPPL), 198.537 m2.

Pero el proyecto no es sólo residencial: también contempla un potente polo de actividad económica con casi 700.000 m2. En este espacio se proyecta la creación de un futuro campus tecnológico y de innovación de 430.000 m2, además de otros 250.000 m2 para usos terciarios y oficinas.

El plan destina más de la mitad de las 250 hectáreas de redes generales a zonas verdes, lo que permitirá avanzar en el Bosque Metropolitano. A su vez, se protegerá y restaurará el humedal de las Lagunas de Ambroz. La red de equipamientos, que contará con tres barrios (norte, centro y sur), sumará 100.000 m2.

Por su parte, el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, con Borja Carabante al frente, ya ha solicitado a la Comunidad de Madrid el inicio de la evaluación ambiental estratégica como primer paso para poner en marcha la tramitación de la Modificación del Plan General.