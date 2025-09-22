La juez abre juicio oral contra el novio de Ayuso por fraude fiscal y pertenencia a organización criminal

La juez Carmen Rodríguez Medel, sustituta del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, ha abierto juicio oral contra Alberto González Amador por un presunto fraude fiscal de 350.000 euros en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, así como supuesta pertenencia a grupo criminal.

Así consta en un auto dictado este lunes, al que tuvo acceso Europa Press, en el que se acuerda la apertura de juicio oral respecto a la pareja de Isabel Díaz Ayuso y otros cuatro investigados en el procedimiento judicial. Además, se declara órgano competente para el conocimiento y fallo de la presente causa al Juzgado de lo Penal de Madrid.

En su escrito de acusación, el fiscal y el abogado del Estado solicitan tres años y nueve meses de cárcel para González Amador por dos delitos fiscales en concurso medial con falsedad documental. Mientras que la acusación que ejerce el PSOE y Más Madrid elevaba la petición de pena a cinco años de prisión al incluir un delito contable y otro de pertenencia a grupo criminal.

En cuanto a González Amador, se sentará en el banquillo de los acusados por un delito contra la Hacienda en relación al impuesto sobre sociedades del ejercicio 2020 en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil; y otro similar en relación al ejercicio 2021. De igual modo, se le juzgará por un delito continuado contable y otro delito de pertenencia a grupo criminal.

La apertura de juicio se dicta poco después de que la juez rechazara el intento de la defensa del novio de Ayuso de retrasar esta decisión hasta la resolución de los recursos interpuestos contra el procesamiento al no apreciar "causa para ello".

Las diligencias se abrieron a raíz de una denuncia formulada por el Ministerio Fiscal. La investigación se centra en los indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021. También se le procesa por la presunta comisión de un delito de falsedad documental al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer.

En el marco de este procedimiento, González Amador documentó durante su declaración ante la juez los ingresos obtenidos de Quirón Prevención y negó su ocultación a través de una supuesta sociedad instrumental para evitar la tributación ante Hacienda.