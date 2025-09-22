Madrid, motor económico de España a pesar de los "ataques" de Sánchez: creció un 2,9% en el segundo trimestre

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha informado este lunes que la economía de la región creció un 2,9% en el segundo trimestre de 2025 en tasa interanual, por encima de la media nacional y superó los 25.800 millones de inversión extranjera durante 2024, el segundo mejor registro de la historia.

Isabel Díaz Ayuso lo ha avanzado en la segunda edición de Madrid Investment Forum, donde ha reivindicado que la región es "el motor económico de España" y la que más aporta al conjunto de la nación. "Cada vez que se habla de las cifras de España, un tercio de esas cifras las aporta Madrid", ha recordado.

Tal y como trasladado Ayuso, el crecimiento acumulado desde 2019 asciende al 10%, 2,7 puntos más que la media nacional y casi el triple que la zona Euro. "En estos movimientos tan imprevisibles en el nuevo orden mundial, somos los que vamos en otra dirección, en otro sentido, porque Madrid es la de las alianzas, la de la libertad, la que no se cierra, no se ensimisma y la que acoge con los brazos abiertos todo lo bueno que alguien tenga que aportar", ha subrayado.

Además, ha defendido que Madrid es "un puerto seguro en mitad de una tormenta global" y en un contexto en el que todo es "un tanto confuso". Frente a ello, ha destacado que Madrid sigue creciendo "en equilibrio, de manera humana" y se encuentra "en uno de sus mujeres momentos". "Madrid es la de la alianzas, la libertad, no se cierra, no se ensimisma".

En el seno de este encuentro la presidenta también ha anunciado la puesta en marcha en 2026 de la primera Estrategia de Internacionalización de la Economía Madrileña y el próximo inicio de la tramitación de la nueva Ley contra la Hiperregulación. Ayuso ha explicado que la Estrategia tiene como objetivos reforzar la marca Madrid en el mundo; seguir aumentando la inversión extranjera en sectores estratégicos; impulsar la internacionalización del tejido empresarial, y continuar siendo el gran polo de atracción profesional en Europa.

Asimismo, ha subrayado que esta iniciativa formará parte del nuevo Plan Industrial 2026-2030 en el que el Gobierno ya está trabajando, buscando atraer más y mejor inversión, además de ayudar a las empresas a exportar y salir a los mercados internacionales con éxito.

Sobre la nueva Ley Integral contra la Hiperregulación, Ayuso ha incidido en que servirá para simplificar y suprimir normas existentes que sean obsoletas, innecesarias o contradictorias, estableciendo fechas de caducidad en algunas y haciendo revisiones cada dos años sobre toda la normativa autonómica. También incluirá procedimientos para evaluar el impacto de la nueva regulación aprobada por el Consejo de Gobierno.

Como ha detallado la presidenta, hasta ahora las actuaciones del Ejecutivo madrileño en la conocida como Línea Abierta contra la Hiperregulación han permitido eliminar o reducir más de 500 normas, que en su opinión "solo complican el día a día a empresas, ciudadanos y autónomos".