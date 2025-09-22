Yolanda Díaz pide una "pequeña investigación" por las pulseras antimaltrato y Almeida estalla contra su "desvergüenza"

"Profundamente indignado". Así se ha declarado este lunes José Luis Martínez-Almeida, tras conocer las declaraciones de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que ha pedido una "pequeña investigación" para aclarar los fallos en el sistema de control de las pulseras telemáticas para ubicar a agresores machistas.

"He tenido que releerlo varias veces para creerlo", ha asegurado Almeida, que se ha preguntado "¿hasta dónde alcanza la desvergüenza de aquellos que decían que eran el Gobierno más feminista de la historia?". Según el alcalde, hablar de una "pequeña investigación" es una forma de restar peso a unos fallos que, en su opinión, exigen responsabilidades inmediatas: "Lo que tienen que hacer es una investigación y, a continuación, dimitir y largarse".

El dirigente madrileño ha insistido en que nunca las mujeres "lo habían tenido tan difícil en España como con este Gobierno". En esta línea, ha recordado como el Ejecutivo central aprobó una ley que permitió reducciones de condena a agresores sexuales para después vincular ese precedente con el actual caso de las pulseras. En esas políticas "chapuza", ha añadido, "Yolanda Díaz ha sido parte esencial".

"Que haya tenido el cuajo de decir que quiere una pequeña investigación es una de las mayores muestras de desvergüenza que yo no solo he visto a este Gobierno, sino que he visto desde que estoy en política", ha sentenciado sobre las palabras de esta última.

Por su parte, Díaz había defendido antes que el sistema Cometa de las pulseras "a día de hoy funciona correctamente", aunque reconoció que "parece que no lo hizo durante meses". La vicepresidenta ha admitido la necesidad de "esclarecer todo lo que ha pasado" y, en caso de que hubiera víctimas perjudicadas, garantizarles "el derecho a la reparación". "Si los fallos existieron, que se aclare y que se haga una pequeña investigación", ha pedido.

De igual manera se ha referido la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha explicado que los problemas se produjeron durante la migración de datos tras el cambio de empresa encargada del servicio. Confiada, ha asegurado que, aunque es un fallo "que no nos podemos permitir", "en ningún caso se ha puesto en peligro a ninguna mujer".

Para la líder de Más Madrid se está haciendo un uso político del asunto por quienes, según sus palabras, "con una mano critican y con la otra dicen que no existe la violencia machista". Así, ha reclamado transmitir "garantía, seguridad y confianza" a las víctimas en lugar de generar alarma.