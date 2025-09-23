Ayuso vincula el procesamiento de su novio con el de David Sánchez y evita censurar a su jefe de Gabinete

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha vinculado este martes la decisión de la juez Carmen Rodríguez Medel, sustituta del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, de enviar al banquillo de los acusados a su pareja, Alberto González Amador, con el hecho de que un día después se conozca la decisión de la Audiencia de Badajoz sobre David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno.

"Cuando ayer conocimos la decisión de esta jueza transitoria, sí que pensé qué viene a continuación en el entorno de Sánchez. Solamente pensé qué es lo que va a ocurrir a continuación en el entorno personal y político del presidente. Y mira, hoy tenemos ya el procesamiento de su hermano. Y si uno coge la historia cronológica de una inspección fiscal, cada anuncio que ha ido saliendo con cada cuestión que le ha ocurrido al entorno de Pedro Sánchez, toda su familia, todo su entorno político, siempre hay como algo parejo, oiga, es como un espejo", ha sostenido la presidenta deslizando así la posibilidad de que el auto de la juez de instrucción tenga una motivación política detrás que responda a una estrategia de Moncloa.

La magistrada ha asumido las peticiones de todas las acusaciones por lo que en su auto pide que se le juzgue por fraude fiscal y por falsificación en documento mercantil (los dos delitos que han protagonizado el proceso), pero también por los tipos penales de delito contable continuado y pertenencia a organización criminal. Estos dos últimos habían sido solicitados por PSOE y Más Madrid en sus escritos de acusación.

"Cada caso de corrupción siempre tiene ahí al mismo, al señor que no ha tenido todavía un juicio pero que obliga a todo el mundo a posicionarse y todo el mundo sabe lo que tiene que ocurrir en la siguiente pantalla", ha incidido la presidenta.

En esta línea, Isabel Díaz Ayuso ha evitado censurar a su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, quien, tras conocerse el auto de la juez de instrucción, deslizó que podría haber prevaricado. "Cuidado con Sánchez: hasta donde sé, la jueza no respeta a la Audiencia Provincial, decide enviar a juicio a González Amador justo antes de tomar posesión el juez que toca, y resulta que es la hermanita de un tipo al que Marlaska ha ascendido. Todo Sánchez es corrupto".

"Yo no puedo valorar ni cada comentario que se hace en redes, ni tampoco la trayectoria de cada juez. Creo que siempre me he mantenido en esa misma posición", afirmó la jefa del Ejecutivo regional cuando le preguntaron expresamente por este comentario de Rodríguez.

Por lo demás, Ayuso ha vuelto a subrayar que se trata de una "inspección fiscal", que se produce cuando González Amador comienza a ser su pareja, "de una etapa cuando no era mi pareja" y que nada tiene que ver con su gestión en la Comunidad de Madrid. "Lo diré todas las veces que haga falta, aunque hayan pasado dos años, todos los días".

"En España los escándalos tienen el tamaño y la duración que a Sánchez le conviene; de hecho, él es el que dirige las portadas y la agenda mediática de este país", ha insistido. "Esto tiene mucho que ver con lo que pasa en La Moncloa, que es la que de manera deliberada va dando los argumentarios a todas las tertulias que todas las mañanas salen con los mismos mensajes, casualmente".

Así las cosas, decidió no hablar mucho más del tema. "No puedo decir mucho más y lo lamento. Sé que les gustaría que dijere más cosas para tenerme atrapada en mis propias palabras". "No puedo hacer otra cosa más que estar ahí, aguantar y que esto se vaya enredando todo lo que se pueda para que siempre haya un motivo para llevarlo a la portada", afirmó. "Yo no voy a contribuir a que se enrede esto más".