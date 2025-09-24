El Gobierno de Ayuso convoca de urgencia una reunión por el fiasco de las pulseras antimaltrato

La Comunidad de Madrid convocará de forma extraordinaria el Observatorio Regional de Violencia sobre la Mujer el próximo lunes a las 10 horas donde se adoptará un acuerdo para pedirle al Gobierno central que dé información sobre la gestión de las pulseras antimaltrato.

Así lo ha informado este miércoles el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid y portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García Martín, durante la rueda de prensa posterior a la reunión de Consejo de Gobierno. El Ejecutivo regional convoca este Observatorio para saber "cuántas mujeres se han quedado sin la protección que necesitaban, cuántos procesos judiciales se han visto comprometidos, y saber cuántos maltratadores se han beneficiado de esta cadena de errores".

Además, ante estos hechos tan "graves", García Martín ha trasladado que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid exigen al Gobierno de Pedro Sánchez "que asuma sus responsabilidades, que pida perdón a las víctimas y que garantice una auditoría independiente que esclarezca lo ocurrido".

También, ha exigido a la actual ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la que fue ministra de esta cartera, Irene Montero, que "pidan perdón" a las víctimas y "dimitan de todos sus cargos actuales" por "el grave daño que han hecho a todas las mujeres".

Más información en unos minutos.