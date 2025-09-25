"Algo nunca visto": vendidas en unas horas más de 45.000 entradas para el GP de Fórmula 1 de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid avanzó este jueves en un desayuno informativo organizado por Fórum Europa que se han vendido ya más de 45.000 entradas, con una recaudación de 25 millones, para el GP de España de Fórmula 1 que tendrá lugar en Madrid entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre de 2026, "algo nunca visto en un Gran Premio".

Isabel Díaz Ayuso destacó que desde que se pusieron a la venta las entrada, en apenas unas horas, se han vendido ya cerca del 50% del aforo de grada, por un valor de 25 millones de euros. En este sentido, apuntó que casi un 25% de las ventas se han realizado fuera de España, aunque "solo se ha hecho una campaña en formatos singulares en Dubái, Nueva York, México y Japón".

La presidenta madrileña puntualizó que, del exterior, los principales compradores, por este orden, han sido "Reino Unido, México y Estados Unidos".