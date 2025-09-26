La presidenta de la Comunidad de Madrid ha convocado a los portavoces de los grupos de la oposición, como es habitual en cada nuevo periodo de sesiones, para que le trasladen sus propuestas a pesar de que el PP goza de mayoría absoluta.

Y la de Más Madrid ha querido que su reunión con Isabel Díaz Ayuso comience con esta pregunta: "¿Está orgullosa de haber convertido la Puerta del Sol en una institución vinculada a una organización criminal?".

Así lo adelantó Manuela Bergerot en una entrevista concedida a Europa Press antes de los encuentros entre la dirigente madrileña y los distintos grupos parlamentarios, en una semana que comenzó con la juez Carmen Rodríguez Medel, sustituta del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, abriendo juicio oral contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta, por cuatro delitos, entre ellos por un presunto fraude fiscal de 350.000 euros en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, así como supuesta pertenencia a grupo criminal.

"Yo le quiero preguntar a la señora Ayuso si ella está orgullosa de haber convertido la Puerta del Sol en una institución vinculada a una organización criminal. No nos podemos olvidar que no ha dudado desde el primer minuto en salir a defender a un delincuente fiscal que se va a sentar en el banquillo por pertenencia a una organización criminal y de cuyos delitos ella, presuntamente, se está beneficiando", subrayó.

Tras este encuentro, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, replicó que el "desprestigio institucional" ha llegado de la mano de partidos como Más Madrid, que "no pierde ocasión de poder citar, en este caso, a la pareja de la presidenta para ver si con ello tratar de arañar algún voto más a la izquierda de la izquierda".

"Y aquí la realidad, y lo hemos dicho muchísimas veces, el deterioro institucional viene de la mano de un Gobierno que ha sido capaz o que está haciendo que la corrupción campe a sus anchas en todos los ámbitos. En el ámbito económico, en el ámbito institucional, el entorno del presidente del Gobierno está absolutamente acorralado por presuntos casos de corrupción y Más Madrid es cómplice de todo eso".

Para García Martín, Más Madrid "trata de dar la sensación de que ha empatado porque hay un particular que se está defendiendo" de una "operación de Estado para desgastar a un adversario político".

Por lo demás, el consejero madrileño lamentó que Más Madrid no haya traído ninguna propuesta a la reunión, y puso como ejemplo la gestión del transporte público, con la renovación integral de la Línea 6 de Metro, y donde, precisamente para garantizar la movilidad, se han habilitado 60 autobuses que transportan cada día más de 100.000 personas con una frecuencia que nunca supera los cinco minutos, reforzando todas las líneas alternativas del suburbano hasta un 15%.

"Estamos invirtiendo en transporte público para que no ocurra como con el que gestiona el Gobierno central, como el Cercanías, la media y larga distancia y la alta velocidad", subrayó. En este sentido, reprochó a los de Bergerot que estén "más preocupados en tapar las vergüenzas del Gobierno central".

El consejero volvió a solicitar a Más Madrid su apoyo para derogar la Ley estatal de Vivienda que, en su opinión, "está haciendo tanto daño" y ha expulsado 120.000 viviendas en régimen de alquiler en los últimos dos años. Sobre la iniciativa para reducir el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, García Martín recordó que la Comunidad de Madrid lo tiene en el porcentaje más bajo de toda España, llegando a ser tan solo de un 4% para las familias numerosas y las que están en situación de vulnerabilidad. "Nos gustaría que el Gobierno central hiciera lo propio con el IVA que grava la vivienda nueva y lo pusiera como lo tiene Madrid".