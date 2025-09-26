La "estrambótica" campaña del PSOE con IA: pintan banderas palestinas en cubos de basura

La izquierda municipal ha vuelto a cargar contra el Ayuntamiento por el borrado de una bandera palestina en la plaza del Dos de Mayo. Este viernes lo ha hecho el PSOE de Madrid a través de una campaña en la que, utilizando imágenes generadas con Inteligencia Artificial, enseñan cubos de basura pintados con la enseña palestina para apuntar directamente al alcalde: "Mira, Almeida, aquí tienes trabajo. Hemos marcado dónde hace falta el Selur de verdad. Si vas tan rápido como ayer, mañana Madrid estará reluciente. ¡Ahora no tienes excusa!".

Desde la Casa de Campo, José Luis Martínez-Almeida ha acusado a la portavoz socialista, Reyes Maroto, de faltar al respeto a los propios palestinos. "Si yo fuera palestino estaría profundamente ofendido de que su forma de reivindicar sea colocar la bandera sobre cubos de basura. Los símbolos se deben respetar", ha asegurado.

Almeida ha considerado que la socialista solo busca crear una "cortina de humo" con una campaña "estrambótica". "Está alcanzando unas cotas de ridículo como no se habían conocido antes en la ciudad de Madrid", ha sentenciado.

Haciendo alusión a la "desesperación" de Maroto —a la que ha calificado de "ridícula y grotesca"—, el alcalde ha reclamado al PSOE que no invite a los madrileños a imitar la campaña porque "quizás no es la mejor forma de honrar esa bandera". Cree además que es una "profunda irresponsabilidad intentar apropiarse del espacio público y vandalizar el mobiliario".

Se lo hemos puesto fácil a Almeida: a ver si así actúa con la misma rapidez que cuando borra símbolos que le son incómodos. https://t.co/sYddP5hp5w — Reyes Maroto (@MarotoReyes) September 25, 2025

Fue el pasado martes cuando alumnos del Colegio Pi i Margall dibujaron con tiza una bandera palestina durante una concentración en apoyo a Palestina. Un día después, el Selur la borró tras la denuncia de un vecino, algo que el Gobierno municipal enmarca en el cumplimiento de la ordenanza. El jueves, en cambio, desde el PSOE lo interpretaron como un intento de silenciar la protesta.

La polémica trascendió a la política nacional cuando Óscar Puente ironizó con que la única manera de que Almeida limpiara los "innumerables puntos sucios" de Madrid sería pintarlos con la bandera palestina. Le siguió también la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, que, en plena baja maternal, no dudó en aprovechar la ocasión para lanzarle el mismo dardo al de la oposición: "Vecinos y vecinas de Madrid, si queréis que Almeida os limpie la calle, ya tenemos la solución: pintad la bandera de Palestina y en menos de 24 horas tenéis un dispositivo de limpieza especial".

Vecinos y vecinas de Madrid, si queréis que Almeida os limpie la calle, ya tenemos la solución: Pintad la bandera de Palestina y en menos de 24 horas tenéis un dispositivo de limpieza especial. Así es el alcalde. pic.twitter.com/1cSuPZfLOR — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) September 25, 2025

Pero Almeida ha vuelto a dejar claro este viernes que no se actuó de forma excepcional en la Dos de Mayo. De hecho, ha asegurado, "no se ha corrido más que cuando nos llaman de una sede del PSOE diciendo que hay una pintada".