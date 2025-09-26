Madrid celebra el Día Mundial del Turismo con un gasto turístico de récord

Madrid está de moda. Lo dice la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, lo dice el alcalde de la capital José Luis Martínez Almeida, y los datos avalan tal afirmación. De hecho, el gasto turístico internacional fue de récord: 8.934 millones de euros durante los primeros seis meses de 2025. Y para que tengan en cuenta la influencia del sector en esta cifra, entre un 20% y un 30% de ese gasto se concentra en la hostelería. "Cada café, cada tapa y cada sobremesa forman parte de la identidad de Madrid y de la forma en la que nos presentamos al mundo. La gastronomía es nuestra embajadora más poderosa", subraya José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería Madrid. También el Consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, manifestó su satisfacción ante la inminente cita.

Celebramos el Día Mundial del Turismo con un modelo de éxito basado en la gestión compartida. El Turismo es ya uno de los grandes motores económicos de la región que aporta el 8,6% a nuestro PIB. Enhorabuena a todos. ¡Gracias por la acogida, #MadridEdition! pic.twitter.com/Ro8kzW5cra — Mariano de Paco Serrano (@depacoserrano) September 25, 2025

El lema de este año "Turismo y transformación sostenible" resume la apuesta del sector con el fin de ayudar a más de 350 empresas a implementar iniciativas sostenibles en el día a día. El uso de producto local, la gestión de residuos o la digitalización de procesos son algunas de las directrices a desarrollar. "Cada vez más turistas se interesan por el origen de los productos o por nuestras prácticas sostenibles. El sector avanza en su compromiso con la sostenibilidad económica, medioambiental y social, con una clara voluntad de ejercer su actividad de manera equilibrada", añade Aparicio.

Llamamiento para transformar el turismo

El sector hostelero de la Comunidad de Madrid hace un llamamiento a la colaboración entre administraciones, empresas, ciudadanos y visitantes para avanzar hacia un modelo turístico que combine competitividad, sostenibilidad y bienestar social. "La hegemonía de nuestro país en materia turística es incuestionable y el papel de liderazgo de Madrid es evidente. También la riqueza y variedad de opciones que ofertamos en el conjunto de España a los madrileños y a quienes nos visitan. Nuestra propuesta es diferente a la de cualquier otro país del mundo y debemos proteger a nuestra hostelería, esos bares, restaurantes, cafeterías y terrazas, porque forman parte de nuestro estilo de vida y son la envidia del mundo", concluye Aparicio.

Detrás de la excelente valoración que los turistas otorgan a la gastronomía está el trabajo, el esfuerzo y la profesionalidad de los más de 200.000 trabajadores que cada día les atienden. Es por eso que, desde Hostelería Madrid, junto con el gobierno regional, han apostado por visibilizar ese buen hacer de la sala, esa excelencia del servicio de la hostelería madrileña que desde el año pasado se distingue y reconoce con los premios LITO, que celebran este mes de diciembre su segunda edición.