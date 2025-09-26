TÜV SÜD inaugura en Tres Cantos un nuevo centro de formación especializado en automoción

TÜV SÜD, empresa de inspección, ensayos, certificación y especializada en el ámbito de la seguridad, ha inaugurado en el SID Madrid de Tres Cantos (Madrid) un nuevo centro destinado a la formación de fabricantes y profesionales del sector de la automoción.

El centro cuenta con espacios modernos y tecnología de última generación para impartir formación técnica y comercial, con especial atención en vehículo eléctrico y soluciones de e-Mobility. El objetivo del centro es ofrecer programas actualizados que respondan a las necesidades de los talleres y profesionales del sector.

Durante el acto de inauguración, al que ha asistido Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos, se ha celebrado la mesa redonda "La formación como motor clave en la transformación del sector automoción", que ha reunido a referentes de la industria para debatir sobre los retos de la movilidad, la seguridad y la sostenibilidad en el sector.

"Con este nuevo centro damos un paso más en nuestro compromiso con la innovación, la seguridad industrial, la eficiencia operativa y el cumplimiento normativo en la industria de la automoción. Queremos ofrecer a los fabricantes un espacio de formación de primer nivel que combine la experiencia de TÜV SÜD con las últimas tecnologías y contenidos adaptados a los desafíos actuales, especialmente en el ámbito de la movilidad eléctrica", declaró durante el encuentro Raúl Sanguino, CEO de TÜV SÜD en España y Portugal.

El nuevo centro ofrecerá formaciones multimarca que abarcan áreas clave como diagnosis de sistemas, geometría y alineación, motores de gasolina de tres cilindros, sistemas anticontaminación o ADAS. También incluye módulos sobre esquemas eléctricos, sistemas de carga y diagnosis EOBD. En el ámbito de la movilidad eléctrica, destaca el Programa e-Mobility TÜV SÜD, de certificación internacional, con módulos sobre seguridad, sistemas de tracción, electrónica de control y diagnosis y recarga de vehículos eléctricos.

El centro permitirá además obtener la Certificación como Técnico en vehículo híbrido y eléctrico HVT2 y HVT3 (nivel 2 y nivel 3) bajo la norma de Certificación ISO 17024 acreditada por Accredia, y contará con el Servicio Especialista Producto, que ofrece soporte técnico y resolución de incidencias. Las formaciones se imparten en modalidad presencial y online, siempre en grupos reducidos para favorecer la práctica y el aprendizaje directo.

Según informó la compañía, la elección de Tres Cantos responde a su posición estratégica dentro del ecosistema empresarial y tecnológico de la Comunidad de Madrid, facilitando un acceso ágil para los fabricantes de vehículos y generando nuevas sinergias con el tejido industrial de la zona.

Con esta apertura, TÜV SÜD señaló que consolida su papel "como socio estratégico de la industria de la automoción en materia de seguridad, sostenibilidad, innovación y confianza, acompañando a los fabricantes en la preparación de sus equipos para afrontar los retos actuales y futuros".