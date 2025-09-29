Ayuso denuncia "una guerra psicológica" contra ella después de que el juez Castro la enviara al psiquiatra

"Esta señora – por Isabel Díaz Ayuso- lo que debería hacer es someterse a tratamiento psiquiátrico porque esta mujer lo que dice son estupideces". Esta afirmación la realizó el pasado sábado en La Sexta Xplica el juez jubilado, José Castro, que instruyó el caso Nóos y concurrió, una vez retirado, en las listas de Sumar por Baleares en las pasadas elecciones.

"Esto lo recibo todos los días de mi vida desde hace seis años", contestó la presidenta de la Comunidad de Madrid este lunes en el programa de Ana Rosa Quintana, en Telecinco. "Recibo tantos insultos, tan personales, que ya me he dado cuenta de que esto es una guerra psicológica".

Y es que como en los "tribunales" no tienen nada contra ella y en la "parte electoral parece que no lo llevan tan fácil", sus adversarios políticos recurren al ataque personal, argumentó. "Van a ver si me destruyen anímicamente". "Te meten bombas en tu propia casa, atacan o construyen relatos sobre todas las personas que se me acercan, da igual que sea un Nacho Cano, da igual que sean familiares o amigos cercanos, intentan generarte una sensación, que algún día contaré con detalle, de acabar contigo en el ánimo, y que un buen día digas ‘no puedo más, yo esto no lo aguanto’".

En este punto, Ayuso reveló que hace un tiempo le puso una querella "a un tipo" que llamó borracho a su padre fallecido. Fue el momento en que la presidenta madrileña dijo basta "porque yo estoy aquí para asumir si esto me lo quiero llevar a mis espaldas o no", pero "mi padre no está en esta vida para defenderse y ya lleva muchos años siendo también insultado y calumniado", explicó. "Le he ganado" y "esto va por él", dijo en referencia a su padre. Le pidió algo "simbólico", eso sí, "porque en el fondo a mí lo que me importa es que se entienda que hay unos límites".

La jefa del Ejecutivo regional aseguró que aunque esa "estrategia anímica" y de "acoso" contra ella no cesa, no consiguen descentrarla. "Me importa mucho más lo que me dice la gente en la calle y el cariño que me transmite cada día tanta gente de bien".

Y, mientras, "aquí nadie está pensando qué es bueno para España". En este sentido recordó que no existen unos Presupuestos Generales del Estado, que "tenemos abandonados los problemas de la infancia, el campo se muere, no llega el agua, las infraestructuras no funcionan". Y es que "España necesita un Gobierno que no dependa de minorías rabiosas, sino de pactos de Estado entre gente que quiera algo mejor".

Pero no cree que vaya a haber un adelanto electoral porque Pedro Sánchez en lo único que piensa es en cómo quedarse un día más en la Moncloa "para desde dentro machacar, meter miedo y perseguir". Así las cosas, "será lo que le convenga al presidente", que tendrá en cuenta "por un lado por los casos judiciales, los intereses de los independentistas". "Así que ¿cuándo va a haber elecciones? Cuando a él le convenga".