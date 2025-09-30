El reloj del Metro de Madrid arrasa y deja en ridículo las burlas del PSOE: se revende por 1.000 euros

La venta del nuevo reloj exclusivo del Metro de Madrid ha provocado un fenómeno de demanda que ha dejado en evidencia las bromas y comentarios de la izquierda en redes sociales. El producto se agotó en cuestión de horas y ha alcanzado precios muy superiores al original en plataformas de reventa.

Inicialmente, el suburbano sacó a la venta 50 unidades numeradas del modelo Barbier el pasado 22 de septiembre. Se podían adquirir a un precio de 395 euros en la tienda de la estación de Ópera y se agotaron en solo diez horas. Según se sabe, el reloj está fabricado en acero inoxidable y cristal de zafiro, con una esfera blanca que incluye el logo de Metro de Madrid y las horas señaladas con los colores de las 12 líneas de la red.

La expectación fue tal que, una vez agotadas, varios ejemplares han aparecido en Wallapop. Ahora, solo queda uno de ellos a un precio de 1.000 euros, casi el triple de su coste original.

Aunque podría parecer una estafa, la realidad es que el vendedor que lo ofrece cuenta con cinco estrellas y más de veinte valoraciones positivas, lo que indica que probablemente se trata de un perfil fiable dentro de la plataforma. En la descripción que hace del producto, indica que el reloj está nuevo y que la correa metálica plateada se recarga con el pulso del usuario.

Junto a este modelo exclusivo ya agotado, Metro de Madrid continúa teniendo a la venta otro reloj de diseño similar, con correas de silicona intercambiables en negro, azul, rojo y amarillo, a un precio más accesible: 120 euros. Se puede adquirir en exclusiva en la mencionada tienda de Ópera.

Pero el fenómeno no es nuevo. En octubre del año pasado, Ayuso causó furor al posar con unas zapatillas conmemorativas del Metro. Las zapatillas se lanzaron por 95 euros, se agotaron también en horas y, de nuevo, se volvió a multiplicar su valor en reventa.

Para que veas los retrasos en colorines. Es buena idea. https://t.co/tep8PPKgql — Óscar Puente (@oscar_puente_) September 22, 2025

Sin embargo, desde el PSOE solo han reaccionado al lanzamiento con críticas. "Estarán de coña, ¿no?", se preguntó la formación, que ironizó con que el objeto estaba dirigido a "los ricos que nunca pisan el Metro" para que "puedan calcular cuánto tiempo pierden los que sí lo usamos, esperando a un tren que no llega". Además de los mensajes del PSOE-M, el ministro Óscar Puente vaciló en sus redes sociales: "Para que veas los retrasos en colorines. Es buena idea".