Maroto se enorgullece de ser "gentuza" y Almeida le recuerda: "No hay Gaza suficiente para tapar lo de Begoña Gómez"

Al Pleno de Cibeles celebrado este martes, Reyes Maroto ha acudido interesada en conocer si José Luis Martínez-Almeida considera "que los madrileños y madrileñas que se manifestaron libre y pacíficamente el pasado 14 de septiembre por las calles de Madrid son "gentuza", tal y como han manifestado destacados cargos del PP de Madrid".

"Coincido con el secretario general de mi partido", ha respondido el alcalde, en referencia a unas palabras de Alfonso Serrano que la izquierda ha tratado de manipular. Serrano se refería únicamente, como ya matizó, "a la gente que utiliza la violencia para expresar sus ideas, no a todo el mundo".

En su réplica, Maroto ha recogido el guante y ha acusado a Almeida de "despreciar" a las más de 100.000 personas que, a su juicio, se manifestaron de manera pacífica aquel día. Es ahí donde ha mostrado una primera fotografía de las concentraciones para señalar: "Donde usted ve violencia, yo veo dignidad".

Para contraponer los hechos, la portavoz socialista ha sacado una segunda imagen, esta vez de los disturbios frente a la sede del PSOE en Ferraz. Allí, según ha defendido, sí se vivió "la verdadera violencia durante 21 días, con barricadas en las calles, insultos y amenazas". Semanas en las que, ha recalcado, el alcalde se "olvidó de los vecinos y comercios" de la zona.

En el final de su intervención, Maroto ha proclamado con orgullo que si decir "no al genocidio" y llenar las calles de "dignidad" para "demostrar al mundo que los derechos humanos deben estar por encima de cualquier evento deportivo" significa ser "gentuza", entonces, en Madrid "somos mucha gentuza".

En su turno, Almeida no se ha dejado doblegar y ha diferenciado claramente entre quienes ejercieron su derecho a la protesta y quienes cometieron actos violentos. "Es gentuza aquellos que ese domingo agredieron a policías que necesitaron asistencia; es gentuza quienes tiraron a cuatro ciclistas; es gentuza quienes llevaban chinchetas, clavos y cristales para lanzarlos al paso de los ciclistas. No los manifestantes que pacíficamente hicieron ejercicio de su derecho de protesta", ha defendido el alcalde.

El regidor ha desmentido además que se hubiera quedado callado ante los disturbios de Ferraz. De hecho, ha recordado dos titulares suyos en los que "condenaba absolutamente los disturbios y la violencia" ocurridos allí para luego añadir: "Para mí la violencia no tiene colores, es en todo momento condenable".

"No hay Gaza suficiente para tapar los más de 100 correos de la asesora de Begoña Gómez pidiendo dinero a empresas. No hay Gaza suficiente para tapar que el hermano de Sánchez vivía en la Moncloa siendo residente fiscal en Portugal; ni que no sabía ni dónde trabajaba", ha enumerado dirigiéndose a Maroto, con la que se ha comprometido a trabajar para convertirla en "la candidata del PSOE en 2027" sin que tenga que "llamar ni a Aldama ni a Begoña Gómez".