Un nuevo centro de operaciones y el equipo de élite 'MadrIDefenders': el plan de Madrid para blindarse ante los hackers

La Comunidad de Madrid sigue avanzando en su modernización para adaptarse a las exigencias que implica el desarrollo de las nuevas tecnologías. En concreto, la región contará con un Centro Regional de Operaciones de Ciberseguridad a partir del primer trimestre de 2026 para reforzar la protección de los "sistemas críticos" en la Administración, así como para afrontar los numerosos ataques que ésta sufre cada día y que, por ahora, han logrado ser frenados gracias al llamado Escudo Digital.

Así lo anunció el pasado lunes el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, en un encuentro mantenido con los medios de comunicación, quien confirmó que el equipo encargado de poner en marcha esta iniciativa contará con entre 10 y 15 profesionales, entre los que se incluirán analistas de seguridad, consultores y especialistas en gestión de incidentes. De esta forma, este equipo empleará las herramientas más avanzadas de Inteligencia Artificial para anticiparse a los ataques de los ciberdelincuentes.

Desde la Comunidad de Madrid trasladan a los medios que estos nuevos recursos se incorporarán a la Agencia de Ciberseguridad y confirman que desde este Centro, además, se analizarán en tiempo real los movimientos que se registren en la red, monitorizando las infraestructuras tecnológicas de la región y colaborando con centros nacionales e internacionales de ciberseguridad. Al respecto, el consejero de Digitalización ha subrayado que "nos faltaba una pieza, (...) , que era un centro único donde hubiera toda la información sobre ciberseguridad e incidentes o ataques dentro de la Comunidad".

Al mismo tiempo, Otra de las iniciativas de la Comunidad de Madrid en materia de ciberseguridad es la creación de MadrIDefenders, un grupo especializado de alto nivel que representará a la región en los principales certámenes internacionales del sector, como el Cyber Coalition o el Crossed Swords, organizados por la OTAN. En concreto, como confirmaba el consejero de Digitalización, este equipo –inspirado en los 'hackathones'— estará formado por siete profesionales que serán seleccionados por la Agencia de Ciberseguridad de acuerdo con sus méritos y experiencia.

Este equipo estará vinculado a la estructura de la Agencia de Ciberseguridad y, según López-Valverde, esta iniciativa servirá para crear "una cantera" con "talento", especialmente en un contexto en el que es complicado lograr que los profesionales de este sector se interesen por la Administración pública dados los altos sueldos que se ofrecen en el sector privado. Con todo, para finales de año, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso también pretende extender el Escudo Digital a los 143 municipios madrileños que cuentan con menos de 20.000 habitantes, sobre todo porque en la actualidad tan sólo 60 ayuntamientos cuentan con esta tecnología.

Nuevos ámbitos de digitalización

No obstante, el objetivo para impulsar la digitalización de las administraciones públicas madrileñas va mucho más allá de la ciberseguridad. En realidad, el Gobierno regional pretende aplicar los nuevos avances tecnológicos en todos los ámbitos posibles para hacer más fácil la vida de los ciudadanos. Por ello, desde la comunidad adelantan que, antes de que termine el año, se incorporará por primera vez el Programa de Cribado Neonatal en la Tarjeta Sanitaria Virtual con el fin de que los padres puedan acceder de una forma más rápida a los resultados de las pruebas médicas realizadas a sus hijos.

Del mismo modo, el Gobierno autonómico pondrá en marcha un nuevo chatbot para pedir cita en el centro de salud, un canal de WhatsApp para la comunicación con los pacientes y el Portal del Paciente Madrid Salud, una web donde los ciudadanos podrán consultar desde cualquier dispositivo sus informes clínicos, imágenes radiológicas, historial de vacunación y otros servicios personalizados.

Asimismo, la región también quiere facilitar los trámites administrativos a los ciudadanos. En este sentido, el consejero detalló también las claves del proyecto EficiencIA, gracias al cual los madrileños dedicarán menos de cinco minutos a realizar sus trámites. Así, antes del año 2027, la comunidad incorporará 200 nuevos procedimientos en la plataforma Cuenta Digital.