El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha conocido este miércoles un informe elaborado por la Real Academia de la Historia (RAH) que asocia "ante todo" la Real Casa de Correos, "cualesquiera que hayan sido sus funciones" posteriores, con el periodo de la Ilustración. Este dictamen, solicitado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, subraya el carácter ilustrado y central del edificio en la vida social y colectiva de la capital en el siglo XIX.

El texto, elaborado por catedráticos de la RAH, sitúa a este emblemático inmueble de la Puerta del Sol en "la historia moral y políticamente admirable y, por ello, de obligado conocimiento general de la Ilustración española, y con la misma centralidad que la Puerta del Sol tuvo, especialmente así desde el siglo XIX, con la vida social y colectiva de la capital y por extensión, de España".

Según el informe, la actual sede del Gobierno regional, con 250 años de historia, fue construida durante el reinado de Carlos III (1759-1788), en pleno apogeo de la Ilustración española. Originalmente concebida para albergar la Real Casa de Correos, su función inicial fue cambiando con el tiempo.

Los historiadores hacen hincapié en que este periodo histórico se caracterizó por un impulso reformista sin precedentes, en el que los gobiernos de este monarca emprendieron una política de modernización y progreso en múltiples ámbitos. Se crearon escuelas, se reformaron las universidades y nacieron numerosas instituciones como el Colegio de Farmacéuticos, la Academia de Ciencias Naturales o el Hospital de San Carlos de Madrid.

En este contexto, la Real Casa de Correos quedó íntimamente ligada a uno de los grandes momentos del desarrollo institucional y cultural del país. Su edificación fue parte del ambicioso programa ilustrado que también incluyó la creación de fábricas reales (como las de porcelana del Buen Retiro o vidrio en La Granja), el embellecimiento urbano de la capital con obras como las Puertas de San Vicente y Alcalá, los Jardines de Sabatini o la Fuente de Cibeles.

Ante la intención del Gobierno central de declarar la sede del Ejecutivo autonómico como Lugar de Memoria Democrática –motivo por el que solicitó este informe a la RAH-, la Administración madrileña presentará esta misma semana alegaciones al considerar que esta medida vulnera sus competencias en la gestión de su patrimonio, la defensa de los bienes históricos de la región y supone un ataque a su autogobierno y al verdadero valor histórico de un edificio de más de 250 años y a su destino actual como sede de la presidencia.

Además, esta decisión fue publicada en el Boletín Oficial del Estado sin comunicación previa a la administración regional, "lo que representa una falta de lealtad institucional". En este sentido cabe destacar que la Real Casa de Correos cuenta con la máxima figura de protección patrimonial como Bien de Interés Cultural.

"Presentaremos las alegaciones avaladas por el informe de la RAH que respalda a la Comunidad de Madrid en la defensa de este emblemático edificio ya que lo asocia ‘ante todo’ con el periodo de la Ilustración", subrayó este miércoles en rueda de prensa el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. "Se trata además de un informe que ha pedido el propio Gobierno", destacó Miguel Ángel García Martín, a través del Ministerio dirigido por Ángel Víctor Torres.

"En las alegaciones, por tanto, volveremos a exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que saque sus manos de la Real Casa de Correos porque es propiedad de la Comunidad de Madrid, propiedad de todos los madrileños, y a nosotros nos compete su protección y cuidado como así atestigua la propia ley autonómica que destina esta sede a la presidencia de la Comunidad de Madrid", manifestó.

El Gobierno autonómico cree que, en todo caso, lo que debería declararse lugar de memoria democrática sería la propia Dirección General de Seguridad, que funcionó durante la II República, también durante la dictadura, y que albergó diferentes sedes en todo el territorio. "La ley así lo permite cuando dice que se pueden declarar bienes inmateriales como lugares de memoria democrática", explicó.

"Pero Sánchez lo que busca, una vez más, es el ataque a la Comunidad de Madrid, a sus instituciones y a todos y cada uno de los madrileños", pero desde el Ejecutivo madrileño, advirtió, se seguirán "defendiendo de esos ataques porque es nuestra obligación y porque queremos respetar las instituciones y lo que significa esta casa, que es la casa común de todos los madrileños".