Almeida, sobre la nueva cortina de humo de Sánchez con el aborto: "No tiene mayoría ni para aprobar unos Presupuestos"

El anuncio de Pedro Sánchez de que pretende reformar la Constitución para blindar el derecho al aborto ha tenido este viernes una respuesta inmediata por parte del Ayuntamiento de Madrid. José Luis Martínez-Almeida ha cargado contra el presidente del Gobierno acusándole de "no respetar ni a las mujeres ni a la propia Constitución".

"Al presidente del Gobierno las mujeres le importan lo mismo que le importaban a su suegro o a sus amigos Koldo y Ábalos", ha lanzado el alcalde, que no ha escatimado en críticas. A su juicio, lo que verdaderamente esperan las españolas es que, por ejemplo, "las pulseras antimaltrato funcionen bien" o más aún, que se corrijan los escenarios "que han dejado escapar a violadores y agresores sexuales de la cárcel antes de tiempo" con la ley del sólo sí es sí.

El Gobierno comunicaba hoy su intención de promover una reforma ordinaria de la Carta Magna para "consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres". La maniobra se produce justo después del polémico apoyo del PP a la iniciativa presentada por Vox en Cibeles para facilitar información "obligatoria" en los centros municipales sobre el que llaman "síndrome post aborto", un término sobre el que el propio Almeida ha matizado que carece de respaldo científico.

Para el alcalde, sin embargo, Sánchez no tiene legitimidad alguna para plantear una reforma constitucional: "Antes de alegar una mayoría cualificada para reformar la Constitución, que tenga una mayoría para aprobar los Presupuestos, que es su primer deber como gobernante. Lleva tres años incumpliendo la Constitución. Si quiere tocarla, lo primero que tiene que hacer es respetarla y cumplirla".

Para Almeida el Ejecutivo es ya "un gobierno agotado, corrupto, que no tiene mayoría parlamentaria, que incumple la Constitución" y cuyo presidente "no tiene más salida que seguir crispando". "Quien no respeta a las mujeres y no respeta a la Constitución no puede hablar de mujeres y Constitución en la misma frase", ha opinado.

Insiste el popular en que Sánchez ha sido el presidente que "ha desprotegido a las mujeres como ningún otro". Mencionando de nuevo la ley del sólo sí es sí, ha preguntado: "¿Han escuchado a Pedro Sánchez pedir disculpas a las mujeres por las pulseras antimaltrato? No". Pues "cuando escuche al presidente del Gobierno pedir disculpas a las mujeres españolas por las pulseras, entraré en los debates que quiera plantear", ha zanjado.