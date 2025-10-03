Dudas sobre la edad del marroquí de Hortaleza acusado de violar a una menor de 14 años

Se trata del joven marroquí interno en el centro de acogida del barrio de Hortaleza de la capital, que fue detenido el pasado mes de agosto como presunto autor de una violación a una menor de 14 años.

El Juzgado de Menores de Madrid ha enviado las actuaciones a los juzgados ordinarios de instrucción para determinar qué órgano es el competente para seguir con el procedimiento en función de las pruebas para determinar si el detenido tiene 17 años, como ha declarado, o si es mayor de edad.

Una decisión que vendría condicionada por los resultados del estudio radiológico de muñecas, dientes y clavículas que indicaría la edad real del joven.

Mientras tanto, y a petición de la Fiscalía, el Juzgado acordó el pasado 1 de septiembre el internamiento en régimen cerrado del detenido, en el que permanece.