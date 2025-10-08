Ayuso reclama 250 millones a Óscar Puente por deudas con el transporte público madrileño: "Que deje de ser un moroso"

La Comunidad de Madrid ha recibido un informe del Consorcio Regional de Transportes (CRTM) alertando de impagos del Gobierno central. "En este momento, el ministro Óscar Puente está endeudado con 250 millones de euros", ha afirmado el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, que ha pedido que Puente "deje de ser un moroso" y abone lo que debe.

Así lo ha expuesto en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada este miércoles en Navalcarnero. El también consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local ha explicado que ha remitido una carta al titular de la cartera de Transportes reclamando el abono "urgente" de las ayudas al transporte público correspondientes a este año 2025.

"Ayer mismo envié una cara al señor Puente recordándole que todavía nos debe los 126 millones de euros de la aportación ordinaria del Ministerio de Transportes, que por cierto lleva congelada 10 años, y también nos falta el ingreso de otros 126 millones de euros correspondientes al segundo semestre de las bonificaciones extraordinarias al transporte público que aprobamos de manera conjunta, unas cuantías cuyo anticipo nos correspondían", ha señalado García Martín.

Así, el consejero ha insistido en que hasta la fecha no se ha ingresado "ni un solo euro", a pesar de que en ejercicios anteriores, a estas alturas del año, el Estado ya había abonado al menos el 50% de la prestación. En consecuencia, el Ejecutivo autonómico está asumiendo en estos momentos la merma de ingresos derivada de la aprobación de las ayudas, lo que "pone en riesgo el cumplimiento de las obligaciones económicas con los operadores de transporte".

La aportación estatal resulta "esencial" para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema, que cada día utilizan más de seis millones de madrileños. "Mientras el Gobierno central retrasa los pagos, la Comunidad de Madrid mantiene su compromiso, aportando más de 1.500 millones de euros al sistema, lo que representa más del 70% de su financiación total, que no es poco", ha asegurado García Martín.

Por tanto, la Comunidad ha trasladado formalmente esta situación al Ministerio de Transportes a través de una carta en la que solicita que se proceda, "con la máxima urgencia", al abono de las cantidades pendientes. El objetivo es eliminar las tensiones de tesorería, evitar disfunciones operativas y garantizar el servicio público de transporte en condiciones de calidad y estabilidad para los usuarios, ha zanjado Martín.