Nos encontramos en la iglesia de San Antón, la polémica parroquia gestionada por el Padre Ángel, quien ha acogido en los últimos años a decenas de vagabundos proporcionándoles techo y alimentos. Esta acogida ha derivado en peleas diarias, tráfico de droga e incluso relaciones sexuales en plena calle. Por ello, Libertad Digital ha querido saber de primera mano la situación que están viviendo los vecinos del barrio de Chueca.

Uno de ellos denuncia que "se concentra un tipo de perfil que no es el que va por una necesidad o tema religioso, hay consumo de estupefacientes y trapicheo". Y lamenta que nadie tome cartas en el asunto. A su juicio, "esto ha derivado en delincuencia, trapicheo y suciedad", que "en el último año ha empeorado; se sabía que iba a pasar y no han hecho nada", denuncia señalando directamente al Ayuntamiento y al Padre Ángel.

"Hay mucha gente drogada"

Otra señora transmite al micrófono de este diario que "hay gente rara, tienen que poner más sitios para ayudar" y señala que el Ayuntamiento de Madrid tiene que hablar seriamente con el Padre Ángel. En paralelo, Matías nos dice que lo ve "exagerado, pero es verdad que la gente que vive cerca de la iglesia tiene que convivir con los problemas que trae la indigencia" y admite que ha visto discusiones.

"En este barrio hay mucha gente drogada, se ve que hay algunos que tienen serios problemas". Y pide que haya más sitios de asistencia social para que no se concentren tantos juntos ya que hay veces que se reúnen más de 100 vagabundos, pero que no se quedan ya a dormir en la parroquia del Padre Ángel.

En este sentido, una trabajadora de una empresa de la calle Hortaleza ha dicho que "algunos van como si fuera una verbena" y para más inri, "rechazan dormir en la parroquia que a su juicio sería más salubre y seguro. Prefieren estar en la calle porque quieren estar de jarana y, para la gente que transita, es peor porque te encuentras a la gente orinando y defecando", denuncia. Y añade que a su jefe le intentaron robar hace unos días, del mismo modo que a la señora de la limpieza, que ha denunciado el robo de su teléfono.

Robos

Esta mujer también apunta a la falta de luz: "La inseguridad viene también por la falta de iluminación, ya que es más fácil robar; de hecho, en Carrefour han sufrido robos, el Ayuntamiento tiene que destinar más policía". Y lamenta que "aunque hayan cortado los desayunos, el problema va a seguir ahí".

Un trabajador de un comercio, que no ha querido mostrar su rostro por miedo a represalias, ha denunciado que los sin techo han robado en su tienda tanto material como en la caja registradora. "Esto va a peor, he visto peleas y creo que el hecho de cortar las comidas mejorará la situación". Además, ha apuntado al Padre Ángel, a quién "se le ha ido la situación de las manos".

Un dueño de una floristería próxima a la parroquia señala que debe haber mayor presencia policial para que "la gente buena pueda recibir alimentos y los elementos indeseables se comporten". Defiende que se siga ayudando y lamenta que haya "personas malintencionadas" que le hayan robado y explica que "la culpa es de todos, se tenía que haber actuado antes".

Un chico que pasaba con una caja por la calle Hortaleza denuncia que en todo el barrio hay mucho "trapicheo de droga". Explica que pasó el otro día por la calle y vio a uno "metiéndose una raya". Los vagabundos van drogados a veces, tienen que poner un centro de desintoxicación, está todo muy mal planteado, se debería haber actuado mucho antes. Pasas por aquí y huele siempre a porro", denuncia.