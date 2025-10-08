Repaso de la consejera de Sanidad de Madrid a un periodista de 'El País'

Tras el Consejo de Gobierno celebrado este miércoles en Navalcarnero, la consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute, ha contestado a la pregunta de un periodista de El País sobre la "omisión" en el portal de Transparencia de sus 17 años trabajando en Quirón.

Matute ha cogido el guante y ha respondido al reportero señalando que no le extraña que le sorprenda que acabe de consejero de Sanidad una persona con una trayectoria laboral de 33 años en el sector sanitario, como "médico del sistema madrileño de salud de forma ininterrumpida y también en la privada, como la mayoría de mis compañeros". Matute, según se contó en su día tras su nombramiento, es radióloga y coordinadora del Laboratorio de Imagen Médica del Clínico San Carlos y también ejerció su especialidad en el Hospital la Luz, del grupo Quirón.

Matute ha señalado que también ha trabajado en el ámbito investigador y educativo con sociedades científicas y hace unas semanas le han dado "el mayor reconocimiento internacional que se pueda dar a un radiólogo, como miembro honorífico de la Sociedad Americana de Radiología".

"Estamos acostumbrados a que un portero de puticlub acabe de asesor o a que se dirija un máster del que no podría ser alumna", ha dicho Matute en alusión a Koldo García y Begoña Gómez, señalando luego al periodista que El País ya publicó en 2023 su trayectoria como médico durante 33 años en los sectores público y privado.

"Es como si usted me dice que trabaja en El País pero no especifica que trabaja en el grupo Prisa", ha dicho la consejera insistiendo en que está abierta a cualquier aclaración sobre su currículum.