La izquierda enarbola ahora el aborto contra Ayuso, que desafía a Sánchez: "No voy a hacer una lista negra de médicos"

España se despertó este jueves con el acuerdo Israel-Hamás sobre la mesa. Lo confirmó el presidente de EEUU, Donald Trump, esta madrugada anunciando el primer paso hacia una tregua definitiva, que incluye la liberación de los 48 rehenes (20 de ellos vivos) secuestrados por los terroristas hace ahora dos años.

La izquierda madrileña – en especial Más Madrid, principal partido de la oposición- se resiste a desprenderse de esta causa, que lleva abrazando con especial fuerza un mes. De hecho, su diputada Jimena González, que se había enrolado en una segunda flotilla, más rezagada que la primera, aún no ha regresado a nuestro país.

Pero el recorrido del impacto que el conflicto en Oriente Próximo puede tener en la opinión pública llega a su fin. Y PSOE y Más Madrid lo saben. Así quedó patente este jueves en la sesión de control al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, donde se escenificó esa transición.

Los socialistas volvieron a uno de sus clásicos: sanidad pública frente a sanidad privada. Lo hicieron con el afán de sacar a la palestra los errores detectados en el cribado de cáncer de mama en Andalucía que han provocado la peor crisis del Ejecutivo andaluz. Pero la pregunta, registrada hace días en la Asamblea, fue formulada un día después de que el presidente Juanma Moreno anunciara el cese de su consejera de sanidad. "En el Gobierno de Andalucía ha habido dimisiones, ya podrían tomar ejemplo en el suyo", le replicó la presidenta a la portavoz del PSOE, Mar Espinar.

Mientras, los de Manuela Bergerot, escenificaron con más precisión esa transición. "En dos años Israel ha asesinado a 68.000 personas, ha arrasado con hospitales, colegios, toda la infraestructura civil en Gaza, ha impuesto un bloqueo ilegal de ayuda humanitaria para matar de hambre a un pueblo. Sí, es un genocidio", arrancó la jefa de la oposición, que quiso también reivindicar a su diputada. "Hoy celebramos el alto al fuego, sabiendo que no hay paz duradera si no hay derechos políticos para el pueblo palestino. Y yo hoy de ustedes no espero nada, como nunca. Solo les voy a exigir una cosa, que muestren respeto por una diputada que les ha dado una lección de valentía a todos ustedes, cobardes, que han estado insultándola desde la comodidad de sus escaños".

Acto seguido, Bergerot preguntó por el aborto. "Aquí todo el mundo aborta, también las mujeres de la derecha. La discusión es si lo hacemos todas de forma segura o si ustedes quieren el privilegio para las que se pueden pagar el viaje a Londres", espetó. En este punto cabe recordar que en Ceuta y Melilla, únicas regiones gestionadas por Mónica García, no se practica ni un solo aborto en la sanidad pública y las mujeres son desplazadas a clínicas privadas de Andalucía.

Para concluir la portavoz de Más Madrid instó a Ayuso a "cumplir la ley" y que se practiquen "abortos seguros en la pública". "Con el derecho al aborto no se atreva, porque el último que se atrevió con el derecho al aborto se llamaba Alberto Ruiz Gallardón y el movimiento feminista le hizo hacer las maletas".

Un mensaje a esos mediocres que piensan que pueden opinar sobre nuestros cuerpos: Que vuelvan a la cueva. ABORTO SEGURO, GRATUITO Y EN LA PÚBLICA. pic.twitter.com/lU690LBWVd — Manuela Bergerot (@manuelabergerot) October 9, 2025

La presidenta se centró en su intervención en la lista de médicos objetores que estos días desde el Ministerio de Sanidad han reclamado con ahínco. Lo hizo para manifestarse radicalmente en contra, desafiando así al propio Pedro Sánchez, que esta misma semana se dirigió por carta a los presidentes de Madrid, Aragón, Baleares y Principado de Asturias a los que reclama ya un registro de objetores del aborto. Lo hizo después de amagar con una reforma de la Constitución para blindar esta cuestión, en unas semanas en las que vuelven a cobrar fuerza los escándalos de corrupción que le acechan.

Ayuso aludió precisamente a la Carta Magna así como a la Declaración Universal de Derechos Humanos, y otros textos, para declararse radicalmente en contra de esta lista de objetores. "No voy a obligar a un médico en la Comunidad de Madrid a actuar contra su conciencia y su libertad. Y no voy a hacer una lista negra de médicos nunca", afirmó tajante. Ayuso subrayó que "no se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por dejar de hacerlo. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo". En la región no va a haber señalamientos de ningún tipo.

¿Qué les sucede a los señores de la izquierda que tanto les molesta el ser humano? pic.twitter.com/77dqpWZjMn — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 9, 2025

Después la presidenta habló de cifras. "Cada año abortan en España 106.000 personas". "¿Les parece poco?", preguntó a los diputados de izquierda. "Pues váyanse a otro lado a abortar", lanzó. "A mí me parece un fracaso como sociedad, porque además en la mayoría de los casos se podría evitar. Está en nuestra mano evitarlo, pero eso les da igual y es de muy poca humanidad".

El presidente del Gobierno, ajeno normalmente a los broncos debates de la Asamblea, terció en esta ocasión. "Esta era la libertad que prometía Ayuso. Volver a los viajes clandestinos a Londres. Al clasismo y al señalamiento. Volver 50 años atrás", escribió en un mensaje en la red social X. "No lo vamos a permitir", advirtió. "El Gobierno usará todos los instrumentos legales a su alcance para garantizar que los derechos y la dignidad de las mujeres se respetan, también en Madrid. Y, si hace falta, llegaremos hasta la Constitución y el Constitucional".