Mezquita y fiestas con DJ en la catedral de Justo: "El Padre Ángel le ha traicionado con esta profanación"

Libertad Digital ha informado y mostrado con imágenes en exclusiva como el Padre Ángel ha decidido desinstalar la mezquita que estaba ubicada en el baptisterio de la catedral de Justo. Fuentes cercanas de la catedral consultadas por este periódico aseguran que esta maniobra de última hora se debe a "falta de uso" y no por la presión mediática y de los vecinos de Mejorada del Campo, quienes han atendido al micrófono de este diario para denunciar las fiestas y los cultos musulmanes que ha permitido el Padre Ángel en este templo católico.

"Indignación y traición del Padre Ángel", estas son las palabras que más se repiten entre los vecinos que residen a unos metros de la Catedral de Justo, el templo católico construido desde 1961 por Justo Gallego Martínez, quien antes de su fallecimiento en 2021, donó su obra a Mensajeros de la Paz, la organización gestionada por el polémico cura.

Fiestas con DJ en la catedral

En los aledaños del templo, una señora asegura a este diario que Justo "nunca hubiera permitido que entrasen los musulmanes" y asegura que no ha visto ninguna fiesta. En cambio, otra residente denuncia que Justo dejó esta catedral para alguien que hiciera honor a la Virgen del Pilar, no me parece bien que el Padre Ángel haga fiestas y eventos, es algo que no quería Justo", lamenta. Y añade que "la gente está revuelta, se veía a la gente bailando incluso con DJ. Es tremendo. Va pareciendo menos una catedral. La gente está muy indignada. Justo llevaba 65 años trabajando sin descanso, si viera lo que está haciendo el Padre Ángel con la catedral se muere otra vez", explica.

En el mismo camino, otro vecino que paseaba por allí cuenta que "no sé si lo está viendo desde el cielo, pero si Justo levantase cabeza, volvería a morir otra vez del susto que se llevaría. El Padre Ángel le ha traicionado". Considera que la presión mediática y vecinal ha sido clave y critica duramente el asunto de la mezquita y las fiestas. Un trabajador de Mejorada se sincera diciendo que "no me parece bien, la religión católica tiene que tener su espacio igual que lo tiene la musulmana. Esta catedral se construyó para culto católico y así debe seguir siendo, en la mezquita no te dejan entrar".

Una pareja de ancianos también ha sido muy crítica: "No me gusta que haya fiestas en una catedral, hay que respetar la religión y a Justo. Se moriría de pena después de todo lo que hizo. No tienen porque mezclarse las religiones", lamentan. Una mujer nos cuenta también que le parece "bien" que haya quitado la mezquita, "pero no debería ni haberla instalado". También cree que "el Padre Ángel le ha traicionado, Justo lo dio todo por esta Catedral, era muy noble".