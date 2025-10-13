Bergerot compara el aborto con una apendicitis

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, sigue a vueltas con el aborto desde que el jueves pasado introdujera una pregunta acerca de esta cuestión en la sesión de control al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea.

Bergerot ha anunciado este lunes, tras la Junta de Portavoces para tratar los asuntos que se llevarán Pleno de esta semana, que su formación ha presentado un plan "para garantizar el derecho de las mujeres madrileñas a abortar en la pública".

El plan, según ha explicado ella misma, consta de tres medidas: "cumplir la ley y desarrollar el registro de médicos objetores de conciencia" al que Ayuso se opone de manera tajante; incorporar la interrupción voluntaria del embarazo en la cartera de servicios de los hospitales públicos, "dotándolos de medios humanos y técnicos" y crear unidades de salud reproductiva y sexual en la Atención Primaria donde se realicen abortos hasta las ocho semana.

Este plan, dijo Bergerot, es el "mínimo ante una presidenta que nos dijo a las mujeres que si queríamos abortar nos teníamos que ir de la Comunidad de Madrid , que es como si le dicen a alguien que tiene apendicitis, que tiene que ser operado de apendicitis en la Comunidad de Madrid, que se vaya", dijo la portavoz de Más Madrid comparando el aborto con una inflamación del apéndice que debe ser operada.