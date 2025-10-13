Medios como El País, eldiario.es o La Sexta publicaron el pasado viernes algunos fragmentos en vídeo de la declaración en Tribunal Supremo del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, del novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, y de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.

La única novedad radicaba en las imágenes pues las declaraciones de todos ellos fueron profusamente difundidas por la prensa el día en que estos declararon. Por ejemplo, el diario de Prisa, abría así su edición digital de la tarde del pasado 8 de enero: "Rodríguez admite que filtró parte de los ‘emails’ del novio de Ayuso y que se inventó que el fiscal retirara el pacto por ‘órdenes de arriba’".

Ahora, estos mismos medios venden como novedosa esta declaración del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso que ya publicaron el pasado mes de enero, cuando éste tuvo que declarar en la fase de instrucción. A este curioso fenómeno se han unido PSOE-M y Más Madrid. "Entenderán que tengo que remontarme a lo que conocimos el viernes por la tarde: que el jefe de gabinete de la señora Ayuso difundió un bulo", arrancó la portavoz socialista su comparecencia ante los medios tras la Junta de Portavoces.

"Mintió y puso al fiscal general en la diana para tapar el presunto fraude del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid", afirmó Mar Espinar, obviando que García Ortiz está procesado por un presunto delito de revelación de secretos. "Mientras el viernes conocíamos esta información, no nos habíamos olvidado de que el jueves la señora Ayuso mandó a todas las madrileñas a abortar a otro sitio, y a ver si la que va a tener que irse es ella", lanzó la socialista.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid reaccionó de forma parecida: impostando una novedad por unas declaraciones de MAR ante el juez instructor, Ángel Hurtado, que eran por todos conocidas desde enero.

En este sentido, Manuela Bergerot anunció que han pedido la comparecencia del jefe de gabinete de la presidenta y que, en caso de que la Mesa de la Asamblea la rechace, solicitarán la del portavoz del Gobierno de la Comunidad y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

El objetivo es que explique el papel de Miguel Ángel Rodríguez en la causa que investiga presunto fraude fiscal de González Amador por lo que con altas probabilidades también será rechazada pues tiene difícil encaje en el Reglamento. El máximo órgano de la Cámara ya tumbó peticiones idénticas argumentando que Rodríguez no tiene funciones "ejecutivas" sino de asesoría, un argumento en el que incidió el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache.

Bergerot considera que MAR "es un peligro para la democracia, un peligro que se inventa bulos para intoxicar a la prensa y un peligro que amenaza a quienes no se dejan intoxicar. Un peligro para la justicia porque cuando la Fiscalía y los jueces hacen su trabajo, Miguel Ángel Rodríguez los pone en la diana"