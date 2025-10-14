Ayuso se revuelve contra Sánchez y sus lecciones en "tono machito": "Soy una mujer libre que ha sufrido dos abortos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid dio un puñetazo en la mesa este martes tras inaugurar la nueva Oficina de Empleo en el Barrio de la Concepción, en la capital. Isabel Díaz Ayuso quiso zanjar de una vez por todas el debate abierto sobre el aborto, dejando clara su postura y contestando al presidente del Gobierno, quien horas antes y en una entrevista en la Cadena Ser, había anunciado que este mismo martes el Consejo de Ministros iniciaría los trámites para blindar el aborto en la Constitución.

"No se puede señalar a un médico por practicar o por no querer practicar un aborto", reiteró. En este punto, la jefa del Ejecutivo regional señaló que quien se sitúa fuera de la ley es el Gobierno central pues su normativa de 2023, que obliga a crear un registro de médicos objetores, chocaría precisamente con la Carta Magna. "El respeto y el anonimato de los profesionales está amparado por la Constitución Española", así como "la libertad de conciencia y que nadie pueda ser obligado a declarar sobre sus creencias". "Por tanto, es el Gobierno el que dinamita la Constitución, que es la ley de leyes".

En este sentido, avanzó que va a "seguir aplicando el sistema que ha regido siempre en la Comunidad de Madrid: el respeto y el anonimato de los profesionales". Para Ayuso, el aborto en España "es legal pero tiene que ser seguro y, sobre todo, tiene que ser poco frecuente". En este punto, recordó que el año pasado se practicaron en nuestro país más de 106.000 abortos, "uno de cada cinco en Madrid, de mujeres que vienen de todas partes de España especialmente de regiones gobernadas por la izquierda".

"¿Queremos más? ¿Nos parece poco? A mí me parece que es una cifra atroz y un fracaso como sociedad y más en un país donde faltan niños y políticas en positivo como estamos haciendo nosotros en la Comunidad de Madrid por el niño que está en camino, por las familias que necesitan tener más hijos en un país que envejece a esa velocidad". Se refería la presidenta a la ley del no nacido que prepara su Gobierno, así como a toda la estrategia desplegada en favor de la natalidad.

Por último, e interpelando directamente a Pedro Sánchez, espetó: "Esto ya es personal, porque hoy se ha dirigido a mí como la semana pasada en tono machito sobre el tema del aborto, y le voy a explicar que soy mujer, que soy una mujer libre y que lo he sido toda mi vida, que he sufrido la pérdida de dos bebés. He sufrido por desgracia el drama del aborto dos veces. Sé lo que es. ¿Tengo que recibir lecciones del presidente del Gobierno? ¿Quién se cree el presidente del Gobierno para hablar en nombre de todas las mujeres, por todas? Y también si se cree Dios para hablar en nombre de la vida con esa facilidad, con esa ligereza, con esa frivolidad".

Así, concluyó que "en España, las mujeres hemos pasado de las lecciones del franquismo a las lecciones del sanchismo". "Enhorabuena a todos", dijo.