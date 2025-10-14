Nuevo ridículo de Óscar Puente: ataca al Metro de Madrid con una foto del de París y luego la borra

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a utilizar sus redes sociales para cargar contra el Metro de Madrid, pero otra vez el intento le ha salido mal. En la mañana de este martes, Puente ha compartido una fotografía del suburbano de París como si fuera el de la capital para denunciar su aparente colapso.

Todo ha comenzado a primera hora, cuando Metro de Madrid ha informado de una incidencia en la Línea 6. A las 7:24 horas, la empresa pública anunciaba en su perfil de X: "Circulación lenta en L6 entre las estaciones de Moncloa y Laguna, en ambos sentidos, por incidencia en las instalaciones". Poco más de una hora después, a las 8:44, comunicaba que la circulación estaba "normalizada".

✅ Circulación normalizada en L6. — Metro de Madrid (@metro_madrid) October 14, 2025

Sin embargo, el ministro, muy activo últimamente en redes sociales a raíz de las obras en la L6 —que desde septiembre mantienen cortado uno de sus tramos—, ha aprovechado la ocasión para volver a lanzar un nuevo bulo contra el servicio. Primero ha publicado un mensaje con capturas de varios usuarios que aseguraban que los trenes seguían parados pese al anuncio de normalidad.

Minutos después, Puente ha ido un paso más allá y ha publicado otro tuit con tono irónico: "Circulación normalizada en el metro de Madrid", acompañado de una imagen donde se veía un pasillo del metro abarrotado de viajeros. El problema es que la foto, como no han tardado en señalar numerosos usuarios, correspondía al metro de París, no al de Madrid.

¿Gente en el METRO? ¡Qué cosas más raras suceden en Madrid!

Aquí el metro de París pic.twitter.com/JcwlIP19oI — Rubén Gómez Mateo (@rubencio70) October 14, 2025

Así, muchos le han reprochado difundir una imagen falsa para atacar al suburbano madrileño. Al poco tiempo, Puente ha eliminado la publicación, aunque, según se puede comprobar todavía, ha mantenido el retuit de otro usuario con las mismas imágenes.