La Hispanidad de Ayuso triunfa y pulveriza récords con más de 900.000 asistentes

La quinta edición de la Hispanidad organizada por la Comunidad de Madrid ha concluido con un éxito de asistencia sin precedentes. Más de 900.000 personas han participado en las más de 200 actividades celebradas entre el 3 y el 12 de octubre bajo el lema Todos los acentos caben en Madrid, una cifra que representa un aumento del 30,7% —209.247 personas— respecto a la edición anterior.

La presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado el balance en sus redes sociales, destacando que Madrid es "ahora y siempre, la casa de todos los acentos del español". Un mensaje que también ha reforzado su visión de la capital como una comunidad abierta y orgullosa de sus vínculos con Hispanoamérica, frente a quienes atacan este legado.

Más de 900.000 personas han celebrado la #Hispanidad2025 en la Comunidad de Madrid. Ahora y siempre, esta es la casa de todos los acentos del español. pic.twitter.com/cABRjmKCYu — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 13, 2025

Con Argentina como país invitado, uno de los momentos más icónicos de la celebración ha sido el multitudinario concierto gratuito de Gloria Estefan. Cerca de 100.000 personas abarrotaron el evento el 5 de octubre para disfrutar de clásicos como Mi tierra o Conga.

Ese mismo día, Madrid acogió también la gran Cabalgata de la Hispanidad, que congregó a 300.000 espectadores en la Gran Vía. El desfile contó con 3.265 participantes de 23 nacionalidades y, por primera vez, con la presencia de delegaciones de Filipinas y Estados Unidos.

La programación, en su mayoría gratuita, se ha extendido por toda la región con más de 70 conciertos, representaciones teatrales, un ciclo de cine en homenaje a Mario Vargas Llosa y la tradicional Corrida de la Hispanidad en Las Ventas, que colgó el cartel de "no hay billetes" y culminó con Morante de la Puebla cortándose la coleta y anunciando así su retirada de los ruedos.